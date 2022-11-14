Erkan Kolçak Köstendil ile Bülent Şakrak'tan özel açıklamalar: Sülaleyi biz bir araya getirdik - Magazin haberleri

"Sülaleyi biz bir araya getirdik" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Tamirhane' filminin senaristi, yönetmeni ve aynı zamanda oyuncuları olan Erkan Kolçak Köstendil ile Bülent Şakrak, SHOW TV'den Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları 'Tamirhane' filminin hayata geçme öyküsünün 7 yıla dayandığını söyleyen Şakrak, Nejat İşler’in filme dahil oluş öyküsünü şu sözlerle anlattı: Eskiden beri tanıyoruz Nejat ağabeyi. Sürecin içinde çırpınırken senaryoyu kendisine attım. Bir saat sonra geri döndü, 'Varım' dedi. Nejat İşler projede yer alınca 6 saat içinde tüm kadro şekillendi. Elimizde hiçbir şey yokken birkaç saat içinde tüm oyuncularla okuma provası yapmaya başladık.

"VARTOLU' ROLÜ DİREKTEN DÖNDÜ" Erkan Kolçak Köstendil, 'Tamirhane' filminin oluşma aşamasında kendisine gelen teklifleri reddettiğini söylerken, "Uzun yıllar bu filmi yapmak için bekledim. 'Çukur'dan teklif geldiğinde ben 'Film çekeceğim, o işin içinde olamayacağım' derken son anda projeyi iptal edince 'Çukur'a dahil oldum. Bu sürede 'Tamirhane' demlendi, demlendi ve son halini aldı" dedi. Bir aile filmi yaptıklarını söyleyen Bülent Şakrak ve Erkan Kolçak Köstendil, "Film çekenler 'Aile gibi olduk' der. Biz zaten aileydik, sonra beraber film çektik" ifadelerini kullandı.

"FİLMİN BABALARI BİZİM DE BABALARIMIZ" 'Tamirhane' filminin ana karakteri olan 'Yılmaz' ve 'Müjdat'ın kendi babalarının isimlerini aldığını söyleyen ikili, senaryoda gerçek hayatlarından kesitlerin de yer aldığını dile getirdi. Aynı zamanda akraba da olan iki ünlü oyuncudan Erkan Kolçak Köstendil, evlenip oğlu Marsel'i kucağına almasında Bülent Şakrak'ın oğlu Okan Ali'nin büyük etkisi olduğunu belirtti ve şunları söyledi: Ali'yi tanıdıktan sonra o gün karar verdim baba olmaya... Okan Ali kucağıma geldikten birkaç saat sonra Cansu'nun babasını aradım ve sizinle görüşmek istiyorum dedim. O günden sonra evlenmeye karar verdik ve Marsel dünyaya geldi. Birbirlerinin çocuklarına çok düşkün olduklarını dile getiren Bülent Şakrak, "Marsel için aklımı oynatabilirim. Biz de Ceyda'yla Marsel dünyaya geldikten sonra ikinci çocuğumuzu yapmayı düşündük" dedi.