Erken yaşta zihinsel gelişim: Çocuklara kitap okumanın 10 inanılmaz faydası!
Çocuklara kitap okumanın pek çok faydası vardır. Bu, yapabileceğiniz en özel ve en önemli etkinliklerden biridir. Çocuğunuza verebileceğiniz en iyi hediye, küçük yaşlardan itibaren, kelimeleri kendileri anlayıp okuyabilmeden çok önce ona kitap okumaya başlamaktır. Sizin için gelişme çağındaki çocuklara kitap okumanın faydalarını derledik. İşte detaylar!
Bir çocuğun okuma becerilerinin okul, iş ve genel olarak yaşamdaki başarısı açısından önemli olduğu inkar edilemez. Çocuğunuza çok küçük yaşlardan başlayarak kitap okuyarak başarısının sağlanmasına yardımcı olmak mümkün. İşte, kitap okumanın çocukların zihin gelişimine olan etkileri...
ÇOCUĞUNUZA HER AKŞAM KİTAP OKUMANIN FAYDASI NEDİR?
Çocuklara kitap okumanın önemi ve okumanın çocuk gelişimi üzerindeki derin etkileri Ohio Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada net olarak açıklandı. Sonuçlar, hayatlarının ilk beş yılında kendisine kitap okunan çocukların, evde kitap okunmayan çocuklara göre 1,4 milyon kelime avantajına sahip olduğunu gösterdi.
1. KELİME BİLGİSİ
İster dostluk, deniz canlıları, ister bir kaşifin maceraları hakkında bir kitap okuyor olun, her kitabın kendine ait bir kelime dağarcığı vardır. Çocuğunuz sonsuz sayıda türe ve renkli dile maruz kalacak.
Kitap okunan çocukların diğer çocuklara göre önemli ölçüde daha geniş ve daha gelişmiş kelime dağarcığına sahip oldukları görülür. Bu onlara entelektüel açıdan büyük bir avantaj sağlar ve okulda daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olur.
2. DİL KALIPLARI
Çocuklar konuşmayı öncelikle ebeveynlerinin dil kullanımını dinleyerek öğrenirler. Çocuklarınıza kitap okuduğunuzda, iyi dil yapıları ve gramer kullanımı duyacak ve doğal olarak bunları taklit edeceklerdir. Çocuklar sınıflarda çalışırken fiilleri, edatları, bağlaçları ve zarfları birdenbire öğrenmezler.
Yıllarca okumak onlara konuşmanın bölümlerini ve dilin diğer unsurlarını tanıyabilecekleri bir kelime dağarcığı kazandırır. Sadece daha geniş bir kelime dağarcığına sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda iyi konuşma becerilerine ve dil bilgisi kullanımına da sahip olacaklar.
3. DÜŞÜNME BECERİLERİ
Çocuklar hikaye okurken veya dinlerken düşünme becerilerini de büyük ölçüde geliştirir. Onlara sorular sormanın ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için ideal yaş aralığı da bu yaşlardır. Her gün birkaç dakika boyunca çocuğunuzun yüksek sesle okumasını dinlerken veya ona bir hikaye okurken hikayeyle ilgili farklı türde sorular sorun. Sorunları tahmin etmelerini, analiz etmelerini, fikir vermelerini ve çözüm önermelerini isteyin.
4. OKUMA HEVESİ
Ebeveynlerin çocuklarına kitap okumasının faydalarından biri de onları kendi kendilerine okumayı öğrenmeye teşvik etmesidir. Çocuklar herkesten önce ebeveynlerinden öğrenirler. Sizi okurken görürlerse sizi taklit etmek ve okumayı da öğrenmek isteyeceklerdir.
5. YAZMA BECERİLERİ
Okumak dil becerilerini geliştirir, bu da yazma becerilerini geliştirir. Çocuğunuz yalnızca doğru cümle yapısını anlamakla ve konuşmanın bazı bölümlerini doğru kullanmakla kalmayacak, aynı zamanda kelime dağarcığının artması onun yaratıcı bir şekilde yazmasına yardımcı olacaktır.
6. KONSANTRASYON
Çocuklar hikaye dinlediğinde duyduklarına konsantre olma yetenekleri artar. Bir hikayenin detaylarına kapıldıkça kendilerini biraz daha dinlemeye zorlarlar, böylece zamanla dikkat süreleri artar.
Bir çocuk için bir kitap ne kadar ilgi çekici ve büyüleyici olursa, siz okurken o kadar dikkatli olacaktır. Okumak çocuğun genel konsantrasyon süresini uzatabilir. Bu diğer alanlara da yayılır ve okulda ve aktiviteler üzerinde çalışırken daha iyi performans göstermelerine yardımcı olur.
7. EBEVEYN - ÇOCUK ZAMANI
Çocuğunuzu güzel bir kitapla yatağına yatırmaktan daha iyi bir şey var mı? Birlikte geçirdiğiniz zamanlar değerli ve paha biçilemez. Okulla, sporla, ev ödevleriyle ve diğer pek çok aktiviteyle geçen uzun bir günün ardından okumak, yavaşlamanın ve birlikte kaliteli, kesintisiz zaman geçirdiğinizden emin olmanın kesin bir yoludur.
8. PROBLEM ÇÖZME
Her iyi hikaye, sorunları çözmek için birçok fırsatla doludur. Karakterler kendilerini her türlü durumun içinde bulur ve bunları çözmek için çözümler ararlar. Çocuklar zaten kendi yaşamlarındaki sorunları çözmeye aşinadır. Okumak onlara başkalarının hayatın günlük zorluklarını nasıl çözdüğünü keşfetmeleri için bir deneyim sağlar.
Durumları analiz etme ve uygun şekilde hareket etme yeteneklerini geliştirir. Çocuklarınızdan hikayenin sonunu okumadan önce bir karakterin sorunlarına çözüm bulmalarını isteyin; böylece onların kendi fikirlerini bulma yeteneklerini teşvik etmiş olursunuz.
9. İYİ HUY ÖĞRENİMİ
Çocuklar en sevdikleri hikayelerdeki karakterlerden çok şey öğrenirler. Bu hikayeler, karakterlerin kararlar vermesi ve olayların sonucunu etkilemesi gereken senaryolarla doludur. Çocukların bu kararları ve hikayelerdeki karakterlerin eylemlerini nasıl algıladıkları, onların kendi ahlak ve değerlerini etkileyecektir .
10. HAYAL GÜCÜ
Hikaye dünyasında her şey mümkündür. Ejderhalar, periler, dev fasulye sapları ve canavarlar normaldir. Bunlar çocuğunuzun hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmek için mükemmeldir. Büyükanne ve büyükbabalarının hayal ettiğinden çok farklı bir dünyada yaşayan günümüz çocukları için yaratıcılık en gerekli niteliklerden biridir.