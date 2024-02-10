İtalyan şarkıcı Eros Ramazotti'nin Kenan Yıldız hayranlığı
İtalyan şarkıcı Eros Ramazotti, Juventus'da forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı
Ünlü İtalyan şarkıcı Eros Ramazotti, fanatik bir Juventus taraftarı olmasıyla da biliniyor. İtalya'da yayınlanan 'La Gazzetta dello Sport'a konuşan Ramazzotti, Juventus ile ilgili gelişmeleri hakkında değerlendirmeler yaptı.
"GÖZ KAMAŞTIRIYOR"
Kenan Yıldız'a övgüler yağdıran ve onda kendisini gördüğünü söyleyen Eros Ramazzotti; "Kenan Yıldız'da benim onun yaşındayken sahip olduğum coşku ve cesaretin karışımı var. Yetenekli ve oyunuyla göz kamaştırıyor" dedi.
"O SİHİRLİ FORMAYI GİYER"
Eros Ramazzotti; "Geçen yılın sonlarında ona bir mesaj göndermiştim. Mesajda 'Kenan sen kalitelisin, ayakların yerden kesilmesin" diye yazdım. O da bana güzel bir yanıt verdi" dedi. Juventus'un 10 numaralı formasını 'Del Piero', 'Baggio' gibi bir İtalyan'ın giymesini hayal ettiğini belirten Ramazzotti "Benim hayalim böyle olsa da umarım o sihirli formayı giyer. Umuyorum ki Kenan böyle devam eder ve bunu hak eder" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Shutterstock, Depophoto