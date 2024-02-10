"O SİHİRLİ FORMAYI GİYER"

Eros Ramazzotti; "Geçen yılın sonlarında ona bir mesaj göndermiştim. Mesajda 'Kenan sen kalitelisin, ayakların yerden kesilmesin" diye yazdım. O da bana güzel bir yanıt verdi" dedi. Juventus'un 10 numaralı formasını 'Del Piero', 'Baggio' gibi bir İtalyan'ın giymesini hayal ettiğini belirten Ramazzotti "Benim hayalim böyle olsa da umarım o sihirli formayı giyer. Umuyorum ki Kenan böyle devam eder ve bunu hak eder" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Backgrid USA, Shutterstock, Depophoto