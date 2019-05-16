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Ersay Üner’den yeni albüm

İHA

Söz yazarı ve yorumcu Ersay Üner’in yeni albümü 'Nokta' raflarda yerini aldı. Albümün prodüktörlüğünü Büşra Pekin ile birlikte üstlenen sanatçı, Yıldızlar şarkısının düzenlemesini yapan Ozan Bayraşa dışında tüm şarkıların söz, müzik ve düzenlemelerine imzasını attı

Ersay Üner

İHA'nın haberine göre, söz yazarı ve yorumcu Ersay Üner’in yeni albümü 'Nokta' raflarda yerini aldı. Şarkıcı, albümde Nokta, Güm, Selam, Yıldızlar ve Sana Mı Yanayım? isimli 5 yeni şarkı ve Tatlım Tatlım ile İki Aşık şarkısıyla birlikte toplamda 7 parçayı dinleyici ile buluşturdu.

Albümün prodüktörlüğünü Büşra Pekin ile birlikte üstlenen sanatçı, Yıldızlar şarkısının düzenlemesini yapan Ozan Bayraşa dışında tüm şarkıların söz, müzik ve düzenlemelerine imzasını attı.

"HİKAYELER BİZİM HİKAYELERİMİZ, DUYGULAR BİZİM DUYGULARIMIZ"

Ersay Üner, yeni albümü Nokta ile ilgili düşüncelerini şu şekilde anlattı:

Albümde şarkılar birbirlerine hiç benzemiyor ama büyük resme baktığımızda genel bir hikaye anlatıyor. Anlattıkları hikaye aynı. Kendi müziğimi, kendi tarzımı icra ediyorum. İçimden nasıl geldiyse, şarkıları o şekilde işledim. Bir senedir albüm üzerine çalışıyorum. Hiç yapmadığım ve daha önce yapılmamış bir şey vardı kafamda. Çok uğraştım ve sonunda istediğim yere geldi. Hikayeler bizim hikayelerimiz, duygular bizim duygularımız ama düzenlemelerde daha modern, daha yeni, daha değişik duygular, daha değişik soundlar, devamlı kullanılmış olanların dışında şeyler aradım, araştırdım, dinledim. Kayıtların çoğunu kendi stüdyomda yaptım. Çok heyecanlıyım.

 

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