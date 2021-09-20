Erzincan'da çatısında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine bağlı bir köyde oturan G.A'nın evinin çatısına skunk ektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, G.A'nın evi, çatısı, bahçesi ve eklentilerde arama yaptı. Aramalarda, evin çeşitli yerlerinde poşetlerde toplam 4 bin 32 gram kubar esrar, kavanozda 6 gram kenevir tohumu ile evin çatı katında üzeri naylon ile örtülüp sera şeklinde hazırlanan bölümde ekilen 4 kök skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.