Erzincan'da iki yıl önce temeli atılan

AA

Kentin Karaağaç Mahallesi'nde 2019 yılında yapımına başlanan 140 bin metrekare kapalı alana sahip 500 yataklı modern hastanenin bitirilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kentin yanı sıra Tunceli, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun gibi çevre illere de hizmet vererek bölge hastanesi görevi üstlenen hastanede kullanılan izolatörlerle, deprem ve afet durumlarında da kesintisiz sağlık hizmeti sürdürülmesi hedefleniyor.

Vali Mehmet Makas, bölgenin sağlık alanındaki önemli ölçüde ihtiyacını karşılayacak hastanenin inşaatını inceledi.

Firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Makas, inşaat personeline kolaylık diledi. Firma yetkilisi Özgür Peker de inşaatının yaklaşık yüzde 70 oranında tamamlandığını belirterek, projenin en kısa zamanda bitirilmesi için çalıştıklarını söyledi.