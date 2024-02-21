Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

"Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tespit edilen sokak satıcılarından T.A, E.D, Z.U, O.P, M.T, A.T, K.K, E.O, S.E, M.H.K. ve M.S.V'yi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele çalışması yaptı.

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