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        Erzurum'da lise öğrencileri, mavi giyinerek akran zorbalığına dikkati çekti

        Erzurum'da Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri "Zorba Terapisi" projesi kapsamında giydikleri mavi elbiselerle akran zorbalığına dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:32 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:35
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        Erzurum'da lise öğrencileri, mavi giyinerek akran zorbalığına dikkati çekti
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        Erzurum'da Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri "Zorba Terapisi" projesi kapsamında giydikleri mavi elbiselerle akran zorbalığına dikkat çekti.

        Proje koordinatörleri Gülbahar Ergin ve Hürrem Demir önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleriyle okula giydikleri mavi elbiseleriyle geldi.

        Etkinlik kapsamında aynı zamanda akran zorbalığına karşı basında yer alan haberlerden oluşan bir sergi de açıldı.

        Öğrenciler, açtıkları sergide "zorbalığa dur de, zorba olma kanka ol" ve "zorbalık yapma sevgiye yer aç" mesajlarıyla akran zorbalığına dikkat çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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