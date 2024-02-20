Erzurum'da lise öğrencileri, mavi giyinerek akran zorbalığına dikkati çekti

Öğrenciler, açtıkları sergide "zorbalığa dur de, zorba olma kanka ol" ve "zorbalık yapma sevgiye yer aç" mesajlarıyla akran zorbalığına dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında aynı zamanda akran zorbalığına karşı basında yer alan haberlerden oluşan bir sergi de açıldı.

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