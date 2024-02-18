Erzurumspor FK: Adanaspor. 1-0 STAT:Kazım Karabekir HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Selahattin Altay, Haydar Avcı ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Süleyman (Dk. 83 Yakup), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Sefa, Batuhan (Dk. 54 Estrella), Özgür (Dk. 64 Roushevel), Furkan (Dk. 83 Alican), Eren Tozlu ADANASPOR: Ahmet Said - Feyzi, Fatih Kurucuk, Kubilay, Lukaku (Dk. 70 Oberlin), Diakite (Dk. 70 Ferhat), Mehmet Taş (Dk. 82 Devran), Harun (Dk. 46 Evren), Rashad Muhammed, Ciss (Dk. 46 Dabo), Junior Fernandes SARI KART: Eren Tozlu, Celal Hanalp (Erzurumspor FK) - Fernandes, Evren (Adanaspor) 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Erzurumspor FK sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 42'nci dakikada Mustafa Yumlu kaydetti. Bu sonuçla Erzurumspor FK puanını 30'a yükseltirken, Adanaspor 23 sayıda kaldı. 3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında Süleyman'ın penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. 14'üncü dakikada Fernandes'in uzun topuna hareketlenen Rashad Muhammed, Celal Hanalp'ten sıyrıldı ve kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Rashad'un vuruşunda Göktuğ topu kornere çeldi. 27'nci dakikada sol kanattan Furkan'ın ortasını Batuhan kafayla altı pasa indirdi. Bomboş pozisyondaki Süleyman'ın vuruşunda top az farkla auta gitti. 42'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Celal Hanalp ortasını yaptı. Arka direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 46'ncı dakikada Celal Hanalp sol çizgi üzerinden aldığı topla içeriye doğru girdi ve müsait durumdaki Eren Tozlu'yu gördü. Eren Tozlu'nun vuruşunda top az farkla auta çıktı. 65'inci dakikada Estrella'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren Tozlu, Ahmet'i geçti ama yerde kaldı. Savunma topu kornere gönderdi. 79'uncu dakikada Furkan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Eren Tozlu'nun yerden sert şutunu kaleci Ahmet kornere çeldi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Erzurumspor sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 18.02.2024 - 15:46 facebook

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