Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Engelli öğrenciler, Palandöken'de kızakla kaydı

        ERZURUM'dabelediyeye ait merkezde eğitim gören engelli öğrenciler, Palandöken Kayak Merkezi'nde kızakla kayıp, eğlenceli vakit geçirdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler, otobüsle Palandöken Kayak Merkezi'ne götürüldü. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de gelen öğrenciler, Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel tarafından karşılandı. Burada aileleri ile vakit geçiren öğrenciler, 'acemi pisti'nin üst noktasına bantlarla ulaştı. Öğrenciler, ardından hem eğitmenlerin hem ailelerinin yardım ile kızakla kaydı. Eğlenceli anlar yaşayıp, kızaktan sonra dans eden engelli öğrenciler, sucuk ekmek de ikram edildi. Mahmut Temel, "Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrenciler ve ailelerini Palandöken Kayak Merkezi'ne getirdik. Palandöken'i ve kış turizmini onlara da tanıtmak için buradayız. Engelliler ve aileleri kızakla kayarak doyasıya eğleniyor, eğitmenleri eşliğinde doya doya karın keyfini çıkarıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 09:53 Güncelleme: 18.02.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli öğrenciler, Palandöken'de kızakla kaydı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'dabelediyeye ait merkezde eğitim gören engelli öğrenciler, Palandöken Kayak Merkezi'nde kızakla kayıp, eğlenceli vakit geçirdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler, otobüsle Palandöken Kayak Merkezi'ne götürüldü. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de gelen öğrenciler, Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel tarafından karşılandı. Burada aileleri ile vakit geçiren öğrenciler, 'acemi pisti'nin üst noktasına bantlarla ulaştı. Öğrenciler, ardından hem eğitmenlerin hem ailelerinin yardım ile kızakla kaydı. Eğlenceli anlar yaşayıp, kızaktan sonra dans eden engelli öğrenciler, sucuk ekmek de ikram edildi. Mahmut Temel, "Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrenciler ve ailelerini Palandöken Kayak Merkezi'ne getirdik. Palandöken'i ve kış turizmini onlara da tanıtmak için buradayız. Engelliler ve aileleri kızakla kayarak doyasıya eğleniyor, eğitmenleri eşliğinde doya doya karın keyfini çıkarıyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu
        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu
        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        İsmail Kartal şov!
        İsmail Kartal şov!
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Kız kaçırmayla başlayan husumette 4 kişiyi öldüren 2 kardeşe 72'şer yıl hap...
        Kız kaçırmayla başlayan husumette 4 kişiyi öldüren 2 kardeşe 72'şer yıl hap...
        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için sessiz yürüyüş yaptı
        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için sessiz yürüyüş yaptı
        Erzurum'da göğüs cerrahlarına "kapalı yöntemle yemek borusu ameliyatı" eğit...
        Erzurum'da göğüs cerrahlarına "kapalı yöntemle yemek borusu ameliyatı" eğit...
        Su kanalına düşen otomobilden yaralı çıkan sürücü, araçta sıkışan eşinin ku...
        Su kanalına düşen otomobilden yaralı çıkan sürücü, araçta sıkışan eşinin ku...
        Yangında ölen tavuklarına hüngür hüngür ağladı
        Yangında ölen tavuklarına hüngür hüngür ağladı
        Erzurum'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Erzurum'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı