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        Erzurum'da göğüs cerrahlarına "kapalı yöntemle yemek borusu ameliyatı" eğitimi veriliyor

        Erzurum'da, çeşitli illerden 58 göğüs cerrahının katılımıyla düzenlenen "kapalı yöntemle yemek borusu (özafagus) ameliyatı" kursu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:00
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        Erzurum'da göğüs cerrahlarına "kapalı yöntemle yemek borusu ameliyatı" eğitimi veriliyor
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        Erzurum'da, çeşitli illerden 58 göğüs cerrahının katılımıyla düzenlenen "kapalı yöntemle yemek borusu (özafagus) ameliyatı" kursu başladı.

        Türk Göğüs Cerrahisi Derneğinde (TGCD) Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Minimal İnvazif Özafagus Cerrahisi Kursu"na çeşitli illerden cerrahi uzmanlar, akademisyenler ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

        Kursun başkanlığını yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, konuşmasında, kadim şehir Erzurum'da kursiyerleri ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Türkiye'nin en köklü yüksek öğretim kurumlarından Atatürk Üniversitesi ve Tıp Fakültesinin, Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye'de çok önemli hizmetlere vesile olduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

        "Tıp Fakültesi kurulduktan sonra 1972 yılında cerrahi bilimleri adı altında göğüs cerrahi yapılmaya başlanmış. 1982-88 yılları arasında Prof. Dr. İlker Ökten hocamız Erzurum'a gelmiş ve göğüs kalp damar cerrahisinin seyri burada değişmiştir. Çok kıymetli hocalarımızın ardından 1997 yılında biz başladık. Hocalarımız bize pediatrik cerrahi, özafagus ve yetişkin göğüs cerrahisinin yapıldığı 29 yataklı ve kendine has 5 yoğun bakım yatağı olan tam teşekküllü klinik bıraktı. Biz de hocalarımızın bıraktığı yerden devam ediyoruz."

        Eroğlu, ana bilim dalına ve göğüs cerrahisi camiasına yaptıkları hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Ökten, Ahmet Başoğlu ve Nurettin Karaoğlanoğlu'a teşekkür etti.

        Spesifik bir cerrahi olan özafagus cerrahisine yönelik, dernek olarak mümkün olduğunca bilimsel aktivasyonlar yapmak istediklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl bu kursları yapacaktık ancak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden dolayı ötelemiştik, nasip bu yılaymış. İnşallah bugün teorik kısmı, yarın da pratik kısmıyla özel bir kurs olacak. Kursun düzenlenmesinde TGCD Başkanı Prof. Dr. Ilgaz Doğusoy'a, sponsorlarımıza ve katılımcılara teşekkür eder, verimli ve başarılı kurs olmasını dilerim."

        Prof. Dr. Ilgaz Doğusoy da özafagus cerrahisinin meşakkatli bir iş olduğunu dile getirerek ,"Türkiye'de yapılan cerrahi sayısı artıyor ama bir 15 sene evvele göre baktığınızda özellikle ameliyat sayılarında ciddi düşüş var. Devlet hastanelerinde bile doktorlar yasal sorumlulukların altına girmek istemiyor ve özellikli ameliyatları yapmaktan imtina ediyor. Özafagus cerrahisi bizim için olmazsa olmazlardan, her ne olursa olsun özafagus cerrahisine devam edeceğiz." dedi.

        İki oturumda düzenlenen kursun birinci gününde alanında uzman hocalar, yemek borusu anatomisi, yemek borusunda ileri endoskopik işlemler ve bu hastalığın tedavisi ile yemek borusunun kapalı yöntemle ameliyatını anlatacak.

        Kurs, yarın canlı ameliyatlarla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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