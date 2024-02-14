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        Erzurum'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 23:26 Güncelleme: 14.02.2024 - 23:34
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        Erzurum'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 25 ADD 187 plakalı otomobil, Hüseyin Avni Alaş Mahallesi Zirve Toki'ler mevkisinde su kanalına düştü.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Bazı vatandaşlar, bölgede kazalar olduğunu belirterek, kanal çevresinde önlem alınmasını istedi.

        Galeri
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