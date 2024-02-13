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        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliği yaptı

        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), ETSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 19:28 Güncelleme: 13.02.2024 - 19:33
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        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliği yaptı
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        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), ETSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ETSO heyeti ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı makamında ziyaret ederek, ETSO ile ETÜ arasındaki işbirliğinin artırılması için yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

        Burada konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, genç ve kadın girişimcilerin dinamizmi ve heyecanının üretime ve yatırıma dönüşmesi gerektiğini belirtti.

        Bilim ve teknolojinin odak noktası olan üniversitelerle yapılan işbirliklerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Özakalın, şunları kaydetti:

        "Bizim açımızdan nicelikten önce nitelik geliyor. Bu anlamda iki üniversitemizin varlığı, şehrimiz adına büyük bir avantaj ve artık biz bu avantajımızı her bakımdan kullanmak istiyoruz. Üniversitelerimizdeki bilgi potansiyelini iş dünyamızın sahadaki tecrübe ve kabiliyetiyle bir araya getirmek, bizi her zaman daha ileriye taşıyacaktır. Erzurum Teknik Üniversitemizle imzalayacağımız bu protokolde kaleme aldığımız işbirliklerini gerçek manada hayata geçirmek ve pozitif sonuçlarını görmek bizleri mutlu edecektir. Bu vesileyle odamıza ve iş dünyamıza desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen değerli rektörümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Erzurum için güzel ve verimli çalışmalara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz.”

        ETÜ Rektörü Çakmak da ziyaretten ve imzalanacak işbirliği protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bilgi ve inovasyonun bu kadar kıymetli olduğu bir zamanda Ticaret ve Sanayi Odamızla, Genç ve Kadın Girişimciler kurullarımızla birlikte imza atacağımız bu işbirliği protokolü bizim açımızdan da çok değerli. ETSO ile TOBB İl KGK ve GGK ile yapacağımız işbirliklerinin sahaya yansıması, olumlu ve güzel çalışmalar yapılması hepimizi memnun edecektir. Gençlerimizin enerjisi, kadın girişimcilerimizin azmi bizleri şehrimiz ve ülkemiz adına ümitlendiriyor. Erzurum her zaman en iyisini hak ediyor. Bu şehir adına bir sinerji oluşturmalı ve bir tohum atmalıyız. İnşallah harcanan emeklerin karşılığı alınacaktır. İşbirliğimizin güzel sonuçları olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından ETSO Başkanı Özakalın, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak, TOBB İl KGK Başkanı Meryem Kübra Alioğulları ve TOBB İl GGK Başkanı İsmail Suci, "Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları" için ayrı ayrı hazırlanan işbirliği protokollerini imzaladı.

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