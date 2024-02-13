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        Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası tamamlandı

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:56 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:06
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        Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası tamamlandı
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        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası sona erdi.

        Palandöken Kayak Merkezi'nde organize edilen şampiyonaya 22 üniversiteden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

        Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, AA muhabirine, organizasyonun bugün yapılan final maçlarıyla tamamlandığını söyledi.

        Müsabakaların heyecanlı geçtiğini belirten Koçak, "Çok güzel ve zevkli bir organizasyon gerçekleştirdik. Gelenler oldukça memnun kaldı. Eğlence, müzik ve kar voleybolu hepsi bir aradaydı. Bundan sonra kar voleybolunda sadece ulusal değil de uluslararası anlamda da yarışmalara ev sahipliği yapacağız. 13-15 Mart tarihlerinde Avrupa Kar Voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapacağız. Uluslararası müsabakaları her yıl şehrimizde düzenlemeye çalışacağız çünkü bu kapasiteye geldik." diye konuştu.

        Müsabakalar sonunda derece giren üniversiteler şöyle:

        - Kadınlar

        1- Atılım Üniversitesi

        2- Başkent Üniversitesi

        3- Kırıkkale Üniversitesi

        - Erkekler

        1- Erciyes Üniversitesi

        2- Beykoz Üniversitesi

        3- Atatürk Üniversitesi

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