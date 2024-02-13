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        Kış Spor Oyunları ile üniversiteli sporcular deneyim kazanıyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından kış turizmi ve kış sporları tesisleriyle öne çıkan Erzurum'da düzenlenen Kış Spor Oyunları ile üniversiteli sporcular deneyim kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:16
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        Kış Spor Oyunları ile üniversiteli sporcular deneyim kazanıyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından kış turizmi ve kış sporları tesisleriyle öne çıkan Erzurum'da düzenlenen Kış Spor Oyunları ile üniversiteli sporcular deneyim kazanıyor.

        Atlama kuleleri, buz pateni, buz hokeyi, curling salonlarının yanı sıra ünlü Palandöken Kayak Merkezi ile kış sporlarında öne çıkan Erzurum, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

        2011 Kış Üniversite Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) gibi uluslararası organizasyonların yapıldığı kentte, 2010 yılından beri TÜSF tarafından Kış Sporları Oyunları düzenleniyor.

        Buz tırmanışı, buz hokeyi, kar voleybolu, snowboard, curling, biatlon, alp disiplini, kızak ve kayaklı koşu branşlarında düzenlenen Kış Sporları Oyunları, 71 ilden 689 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

        Oyunlarla sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalar için tecrübe kazanması amaçlanıyor.

        Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonu, kış sporlarının Avrupa'daki sayılı merkezlerinden olan Erzurum Palandöken'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kış Sporları Oyunları'nı 2010'dan beri Erzurum'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Günay, şöyle konuştu:

        "Sadece kış sporları değil, tekvando şampiyonasını Erzurum Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Bunun dışında judo şampiyonasını da burada yaptık. Bu zamana kadar en yoğun katılımlı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 71 üniversiteden 689 sporcumuz katılıyor. Mili sporcuların katılımı da oldukça yüksek. İtalya'da 2025'te Dünya Üniversiteler Kış Oyunları var. Oraya katılacak mili takım sporcularımızla ilgili özel çalışmalarımız var. Hem sayı hem de kalite olarak organizasyona katılım yüksek düzeyde. Bu da bizi mutlu ediyor."

        Kentte uluslararası organizasyonlar düzenlemek için çalıştıklarını anlatan Günay, "2025 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na yaklaşık 1 yıllık hazırlık süreci var. Orada başarılı olacağımız spor branşlarını biliyoruz ve ona göre özel çalışmalar planlıyoruz. Bu anlamda gerek yüksek rakımı gerekse donanımlı ve güzel tesisleriyle bu hazırlıkları Erzurum'da yapıyoruz. Çünkü diğer illerdeki tesislerin sezonu çok kısa sürüyor. Erzurum, dünyadaki sayılı kış sporu merkezlerinden birisi. Bundan sonra sürdürebilirliği sağlamak için Erzurum'da uluslararası nitelikli şampiyonalar, festivaller, kupalar organize etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Kış olimpiyatlarında özlediğimiz başarıyı yakalamak istiyoruz"

        Mehmet Günay, kış sporlarında uluslararası düzeyde önemli başarıların olmadığına dikkati çekerek, "Snowboard branşında aralık ayında üniversitelerde gümüş ve bronz madalya aldık. Sporcuların uluslararası deneyimlerini arttırarak, yaz olimpiyatlarında olduğu gibi kış olimpiyatlarında da özlediğimiz başarıyı yakalamak istiyoruz. Bunla ilgili Bakanlığın özel çalışmaları var. Biz de aynı şekilde özel çalışmalar yapıyoruz. Bunun için en uygun yerin Erzurum olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Organizasyona katılan üniversite öğrencisi Gülşah Tosun da yarışların çok keyifli geçtiğini belirterek, "Erzurum'da çok güzel bir hava var. Yarışlar çekişmeli ve eğlenceli geçiyor." ifadelerini kullandı.

        Sporculardan Emine Özüm ise Bayburt'tan Erzurum'daki organizasyona katıldığını anlatarak, "Buz tırmanışı yarışları ve diğer etkinlikler çok keyifli geçiyor. Burada farklı branşları tanıyoruz. Bütün sporcu arkadaşlarıma Erzurum'u tavsiye ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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