Erzurum'da jandarma, asayiş uygulamalarında aranan 20 kişiyi yakaladı
Erzurum'da, jandarma tarafından yapılan çalışmada aranması bulunan 20 kişi yakalandı.
Erzurum'da, jandarma tarafından yapılan çalışmada aranması bulunan 20 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 9 Şubat'ta asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Uygulamalarda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.
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