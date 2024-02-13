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        Erzurum'da jandarma, asayiş uygulamalarında aranan 20 kişiyi yakaladı

        Erzurum'da, jandarma tarafından yapılan çalışmada aranması bulunan 20 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 18:26 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:31
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        Erzurum'da jandarma, asayiş uygulamalarında aranan 20 kişiyi yakaladı
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        Erzurum'da, jandarma tarafından yapılan çalışmada aranması bulunan 20 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 9 Şubat'ta asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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