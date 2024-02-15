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        Yangında ölen tavuklarına hüngür hüngür ağladı

        ERZURUM'da evlerinin bahçesindeki depoda çıkan yangında 30 tavuğu ölen Hediye Acar (72), hüngür hüngür ağladı. Komşuları tarafından teselli edilen Acar, "Onlar benim her şeyimdi" dedi. Palandöken ilçesinin Sütevler Mahallesi'nde yaşayan Hediye- Ahmet Acar çiftinin evlerinin bahçesindeki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerle birlikte yükselen dumanı gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Acar ailesine ait depodaki odunlar yanarken, ailenin beslediği 30 tavuk öldü. Buzdolabı ve birkaç eşyanın kullanılmaz hale geldiği yangını gören çok sayıda mahalleli olay yerine geldi. Acar'ın komşuları cep telefonu ile sosyal medyada yayın yaparak yardım çağrısında bulundu. TAVUKLARINA AĞLADI Yanan eşyalarından çok ölen tavukları için ağlayan 7 çocuk annesi Hediye Acar, komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. "Onlar benim her şeyimdi" diyen Hediye Acar, "Eşim rahatsızlığından dolayı tedavi için İstanbul'a gitti. Ben de oğlumla birlikte kalıyordum. Komşular gelip bizi uyardı. Depoya girmek istedik ancak her yeri alevler sarmıştı. Buzdolabı birkaç parça eşya ve odunlarım da vardı ancak en çok tavuklarıma üzüldüm. Onlar benim yoldaşımdı. Çocuklarım gibi ellerimle büyüttüm. Yumurtalarını da alıyordum. Keşke onları kurtarabilseydim" diye konuştu. Öte yandan yangını cep telefonu ile çekerek sosyal medyada yayınlayan İsa Çavuş, mahallelileri Acar ailesine yardıma çağırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:34 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:34
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        Yangında ölen tavuklarına hüngür hüngür ağladı
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        ERZURUM'da evlerinin bahçesindeki depoda çıkan yangında 30 tavuğu ölen Hediye Acar (72), hüngür hüngür ağladı. Komşuları tarafından teselli edilen Acar, "Onlar benim her şeyimdi" dedi. Palandöken ilçesinin Sütevler Mahallesi’nde yaşayan Hediye- Ahmet Acar çiftinin evlerinin bahçesindeki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerle birlikte yükselen dumanı gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Acar ailesine ait depodaki odunlar yanarken, ailenin beslediği 30 tavuk öldü. Buzdolabı ve birkaç eşyanın kullanılmaz hale geldiği yangını gören çok sayıda mahalleli olay yerine geldi. Acar'ın komşuları cep telefonu ile sosyal medyada yayın yaparak yardım çağrısında bulundu. TAVUKLARINA AĞLADI Yanan eşyalarından çok ölen tavukları için ağlayan 7 çocuk annesi Hediye Acar, komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. "Onlar benim her şeyimdi" diyen Hediye Acar, "Eşim rahatsızlığından dolayı tedavi için İstanbul'a gitti. Ben de oğlumla birlikte kalıyordum. Komşular gelip bizi uyardı. Depoya girmek istedik ancak her yeri alevler sarmıştı. Buzdolabı birkaç parça eşya ve odunlarım da vardı ancak en çok tavuklarıma üzüldüm. Onlar benim yoldaşımdı. Çocuklarım gibi ellerimle büyüttüm. Yumurtalarını da alıyordum. Keşke onları kurtarabilseydim" diye konuştu. Öte yandan yangını cep telefonu ile çekerek sosyal medyada yayınlayan İsa Çavuş, mahallelileri Acar ailesine yardıma çağırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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