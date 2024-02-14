Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        AFAD Başkanı Memiş'ten Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama:

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiye ulaşmak için her türlü yöntemi denediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        AFAD Başkanı Memiş'ten Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiye ulaşmak için her türlü yöntemi denediklerini bildirdi.

        Okay Memiş, İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin AA muhabirine, bölgede olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Ekiplerin geceden beri çalıştığını ifade eden Memiş, "Arama kurtarma ekibi sayısı yeterli. Bakanlarımız burada ve 9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz. Bütün imkanları seferber ettik. Her şey kontrolümüz altında." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"

        Benzer Haberler

        Besiciler çetin kış şartlarında hayvanlarını beslemek için zorlu mesaide
        Besiciler çetin kış şartlarında hayvanlarını beslemek için zorlu mesaide
        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliği y...
        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliği y...
        Erzurum'da jandarma, asayiş uygulamalarında aranan 20 kişiyi yakaladı
        Erzurum'da jandarma, asayiş uygulamalarında aranan 20 kişiyi yakaladı
        Erzurum'da motosiklet hırsızlığı yapan iki şüpheli yakalandı
        Erzurum'da motosiklet hırsızlığı yapan iki şüpheli yakalandı
        Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası...
        Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası...
        Erzurum'da tırla yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasın...
        Erzurum'da tırla yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasın...