Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Besiciler çetin kış şartlarında hayvanlarını beslemek için zorlu mesaide

        FARUK KÜÇÜK/GÜNAY NUH - Çetin kış şartlarının yaşandığı Ardahan ve Erzurum'da besiciler, geçim kaynakları hayvanlarını beslemek için kırsalda kışın tüm zorluklarına göğüs geriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Besiciler çetin kış şartlarında hayvanlarını beslemek için zorlu mesaide
        ABONE OL
        ABONE OL

        FARUK KÜÇÜK/GÜNAY NUH - Çetin kış şartlarının yaşandığı Ardahan ve Erzurum'da besiciler, geçim kaynakları hayvanlarını beslemek için kırsalda kışın tüm zorluklarına göğüs geriyor.

        Hava sıcaklığı zaman zaman Ardahan'da sıfırın altında 30, Erzurum'da ise 20 dereceye kadar düşüyor. Dondurucu soğukların yanı sıra yoğun karın da etkili olduğu bu illerde özellikle kırsal yerleşim birimlerinde günlük yaşam zorlu geçiyor.

        Ardahan ve Erzurum kırsalında besicilik yapan vatandaşlar, geçim kaynakları hayvanları için kışın tüm zorluklarına katlanıyor.

        - İstifledikleri kuru otları 1 metreyi bulan karın altından çıkarıyorlar

        Her gün sabah saatlerinde zorlu mesailerine başlayan besiciler, ahırlarına yakın bölgede yazın istifledikleri kuru otları yer yer 1 metreyi bulan karın altından güçlükle çıkarıp bazen sırtlarında bazen de eşek ve kızaklarla taşıyarak hayvanlarını besliyor.

        Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Seracettin Küçük, AA muhabirine, çocukluğundan beri çiftçilik yaptığını ve günde 2 kez hayvanlara yem verdiğini söyledi.

        Sabah namazından sonra otları istiflendiği alandan getirip hayvanlara verdiğini anlatan Küçük, "Sabah otu verdikten sonra hayvanı tekrar ahıra götürüyoruz. Öğleden sonra saat 13.30'da tekrardan otu karın üzerine serip hayvanlara veriyoruz. Hava güzel ise işler iyi ama kar ve fırtına olunca işer kötüye gidiyor. Artık bu duruma alışığız. Çocuklar, şehre göç ettiği için tek başıma kaldım. 1-2 sene böyle devam edeceğiz." dedi.

        Yöre halkından 48 yaşındaki Adnan Küçük ise sıfırın 20 derecede kar altında çiftçilik yaptığını belirterek, sabah 7'de kalkıp 10.30'a kadar hayvanlara ot ve yem verip bakımlarını yaptığını, öğleden sonra tekrar hayvanları beslediklerini söyledi.

        - "Ardahan kırsalında neredeyse 2 metre kar var"

        Ardahan'ın Bağdeşen köyündeki besici Tekin Bozkurt da geçen yıla göre bu kışın çok yağışlı geçtiğini belirtti.

        Özellikle 6-7 Şubat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle hayvanlarını 2 gün boyunca yeterli besleyemediklerini dile getiren Bozkurt, "Şu an görüyorsunuz burada nerdeyse 2 metre kar var. Bu yıl çok yağış aldık. Koyunları yemlemek için çok zorlanıyoruz. Manzara ortada. Kaç gündür karla mücadele çalışmamız sürüyor. Yağan karı temizlerken, alan açarak ancak hayvanlarımızı yemleyebiliyoruz." diye konuştu.

        Muhammet Aktaş ise 33 yaşında olduğunu ve yaşadıkları yerde ilk kez böyle bir yağış ile karşılaştığını vurgulayarak, "Çok zor bir sezon. 6 Şubat'taki ani kar karşısında hayvanlarım bir gün aç kaldı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        5 yıldır aranıyordu! Çifte cinayet, alıkoyma ve yağma! Yakalandı!
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Erzincan ve Antalya'da yağmur! 13 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"

        Benzer Haberler

        AFAD Başkanı Memiş'ten Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişki...
        AFAD Başkanı Memiş'ten Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişki...
        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliği y...
        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliği y...
        Erzurum'da jandarma, asayiş uygulamalarında aranan 20 kişiyi yakaladı
        Erzurum'da jandarma, asayiş uygulamalarında aranan 20 kişiyi yakaladı
        Erzurum'da motosiklet hırsızlığı yapan iki şüpheli yakalandı
        Erzurum'da motosiklet hırsızlığı yapan iki şüpheli yakalandı
        Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası...
        Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası...
        Erzurum'da tırla yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasın...
        Erzurum'da tırla yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasın...