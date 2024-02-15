Su kanalına düşen otomobilden yaralı çıkan sürücü, araçta sıkışan eşinin kurtarılmasını bekledi ERZURUM'da, su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Mensuri Çarıkcıoğlu (62), yaralanmasına rağmen, araçta sıkışan eşinin kurtarılmasını bekledi. Ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kaza yerine dönen Çarıkçıoğlu, aracın tavanı kesilerek çıkarılan eşi Figen Çarıkçıoğlu (58) ile aynı ambulansla hastaneye gitti. Kaza, saat 22.00 sıralarında, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi su arıtma tesisi altında meydana geldi. İddiaya göre; Mensuri Çarıkcıoğlu, kullandığı 25 ADD 187 plakalı otomobille su arıtma tesisine doğru giderken, bittiğini fark edemediği yolun sonundaki su kanalına düştü. Mensuri Çarıkcıoğlu, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, yolcu koltuğunda sıkışan eşi Figen Çarıkcıoğlu'nun yanından ayrılmadı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kısa süre ambulansa alıp ilk tedavisini yaptığı Mensuri Çarıkcıoğlu, olay yerine dönüp ekiplerin eşini kurtarma çalışmalarını izledi, yardımcı olmaya da çalıştı. İtfaiyeciler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından otomobilin tavanını kesip Figen Çarıkcıoğlu'nu kurtardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, eşiyle aynı ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Çarıkcıoğlu çifti, hastanede tedaviye alındı. 'ÖNLEM ALINSIN' Kazayı görüp ekiplere bilgi veren İlhami Görmez, aynı yolda 4'üncü kazanın olduğunu söyleyerek, "İlla birisinin ölmesi mi lazım? Buraya bir önlem alınsın. Duvar mı örülüyor, farklı bir ışıklandırma mı yapılıyor, tedbir alınmalı. Aşağıdan yukarıya gelen yolun bittiğini fark edemiyor ve kanala düşüyor. Bu 4'üncü kaza. Ricamız buraya bir tedbir alınsın" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:02 facebook

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