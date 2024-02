Kız kaçırmayla başlayan husumette 4 kişiyi öldüren 2 kardeşe 72'şer yıl hapis ERZURUM'un Çat ilçesinin Köseler Mahallesi'nde, kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Güneş ailesinden 4 kişiyi öldüren İrfan Yıldız (33) ve kardeşi Burhanettin Yıldız'a (26) tutuklu yargılandıkları 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 cinayet için 4'er kez müebbet hapis cezası verildi. Heyet, olayda ağır tahrik olduğu gerekçesiyle cezayı ayrı ayrı 4'er kez 18'er yıl olmak üzere 72'şer yıla çevirdi. Olay, 30 Mayıs 2020 saat 10.30 sıralarında Çat ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki kırsal Köseler Mahallesi'nde yaşandı. Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye gitti. Bu sırada olaydan iki gün önce tartışma yaşadıkları Sıddık Yıldız'ın çocukları Sedrettin Yıldız, Burhanettin Yıldız ve İrfan Yıldız da Güneş ailesinin arkasından yürüyerek, tarlanın bulunduğu bölgede tartışmaya başladı. Silah seslerinin gelmesi üzerine muhtar ve mahalle halkı olayın yaşandığı ve silah seslerinin geldiği bölgeye doğru gitti. Burada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve karşı taraftan Sedrettin Yıldız'ın olay yerinde öldükleri görüldü. Ağır yaralı olan Baki Güneş ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. OLAYDAN 23 SAAT SONRA YAKALANDI Şüpheliler Burhanettin Yıldız ve İrfan Yıldız olaydan sonra kaçarak saklandı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma 5 kişinin öldüğü olayla ilgili Yıldız kardeşleri bulmak için kara ve havadan operasyon başlattı. Helikopter destekli aramalarda İrfan Yıldız ve Burhanettin Yıldız, olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarında arazide yakalandı. Olaydan 23 saat sonra jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kardeş, Çat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Mahkemeye çıkarılan kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 KADININ YÜREK YAKAN 'EŞ' ACISI Köy mezarlığında yan yana toprağa verilen eşleri Hasan, Sıddık, Sinan ve Baki Güneş'in mezarları başında dua eden Nebahat, Lütfiye, Fidan ve Cansu Güneş, bundan böyle yetim kalan evlatlarına hem analık hem de babalık yapacaklarını söylemişti. Eşi öldürüldüğünde 3 aylık hamile olan ve mahkemede verdiği ifadesinde eşi, kayınpederi ve 2 yakınının katledildiğini söyleyen Fidan Güneş (25), "Olay yerine gittiğimde Sıddık Yıldız bana 'senin eşini öldürdüm, sanma ki sen ve oğlunu yaşatacağım' dedi, bana vurdu, yere düştüm, 'Ben dediğimi yaparım, gördünüz mü bana bulaşılmaz' dedi, Güneş ailesi ile Yıldız ailesi arasında husumet vardır, olaydan bir süre önce Fatma Güneş, Burhanettin Yıldız'a kaçmıştı, 1-2 ay sonra da intihar etti. Husumet bu olaydan kaynaklanmaktadır" diye konuştu. KIZIM BUNLARIN YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİ Olayda yaşamını yitiren Hasan Güneş'in eşi Nebahat Güneş (54), kızı Fatma Güneş'in Yıldız ailesine gelin olarak kaçırıldığını ve kızının sürekli baskı, tehdit ve hakaretlere maruz kalması nedeniyle kendisini asarak intihar ettiğini söyledi. Yaşanan bu olaydan sonra iki aile arasında husumet bulunduğu için Erzurum'u terk ederek Bursa'ya yerleştiklerini belirten Nebahat Güneş, "Eşim kurbanlık hayvan toplamak için 'memleketimiz Erzurum'a gidelim' dedi ve bir daha Erzurum'a döndük, burada sürekli bu aile bizi tehdit ediyordu, her gördükleri yerde çirkin söylemlerde ve hakaretlerde bulunuyordu, bu olayları sürekli muhtara söylüyorduk, muhtarın da haberi vardı. Sıddık Yıldız, sürekli bizim kapımıza gelip '200 adamım var sizin kimseniz yok' diyerek bizi korkutuyor ve tehditlerde bulunuyordu. Bayramın dördüncü günü eşim ve diğer akrabalarım traktöre gübre yükleyip tarlaya götürürken bu şahıslar silahlanıp hepsini öldürmüş. Olay yerine giderken karşımıza çıkan Sıddık Yıldız, Fidan Güneş'e tekme vurarak onu çeşmeye soktu. Daha sonra da aynı şekilde benim sırtıma tekme ile vurdu ve bizim olay yerine gitmemizi engelledi. Bu sırada Sıddık Yıldız bize, 'Sizin ocağınızı söndürdüm, sizi ve diğerlerini de öldüreceğim' dedi. Biz olay yerine gittiğimizde hepsi ölmüş Baki Güneş yaşıyordu, başının altına bir yastık gibi bir şey koymuşlar gözleri açıktı ancak kendisinde değildi o da öldü" dedi. HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ Mahkeme heyeti, sanıklar Burhanettin Yıldız ile İrfan Yıldız'ı, Baki, Hasan, Sıddık ve Sinan Güneş'i 'kasten öldürme' suçundan önce 4'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, haksız tahrik indirimi ile cezayı her bir sanık için 4'er kez olmak üzere 18'er yıldan 72 yıl hapis cezasına çevirdi. İki sanık da 72'şer yıl hapis cezasına mahkum edildi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, olay yerinde çok sayıda tabanca ve tüfek bulunduğu, her iki tarafında birbirlerini öldürme kastı ile hareket ettiklerine vurgu yapıldı. Gerekçeli kararda, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı hususu kuşkuyu aşacak şekilde aydınlatılamamış olmasının sanıklar lehine değerlendirilmesinin gerektiğine işaret edildi. Bu nedenle de haksız tahrik indirimi uygulandığı belirtildi. Heyet sanıklara iyi hal indirimi uygulanmama gerekçesini ise şöyle açıkladı: "Sanıkların fiili gerçekleştirdikten hemen sonra olay yerinden suçta kullandıkları silahlar ile ayrılmış olmaları, eylemde vahim nitelikte silah kullanmış olmaları, kolluk kuvvetlerine teslim sürecinde tape kayıtlarına göre adeta pazarlık havasına bürünen ve yargılama aşamasında soğukkanlı şekilde duruşmalara katıldığı görülen ve devamla sanık Burhanettin tarafından ateş ettiği ikrarında bulunulmuş ise de bu hususun dosya kapsamındaki maddi gerçeğe ulaşmada yeterli katkı sağlamadığı anlaşılmış ve sanıklar lehine takdiri indirim maddesinin uygulanmasına gerek duyulmayarak hüküm kurulmuştur."

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 10:54 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:00 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL