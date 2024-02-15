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        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için sessiz yürüyüş yaptı

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi içinde giydikleri kanlı önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:52
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        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için sessiz yürüyüş yaptı
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        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi içinde giydikleri kanlı önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi.

        Kardiyoloji Polikliniği önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizlerle hastane içerisinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        Gruptakiler, yürüyüş esnasında boykot ürünlerinin yer aldığı broşürleri hastalara dağıtarak boykot ürünleri hakkında bilgi verdi.

        Hastane içindeki poliklinik alanlarında yürüyüşlerini tamamlayan hekimler ve sağlık çalışanları, poliklinik girişinde Gazze’deki doktorların hastane önünde okudukları ezgileri de dinletti.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kübra Göğebakan, İsrail'in Filistin'de yıllardır sistematik işgal ve zulüm uyguladığını anımsattı.

        Gazze’yi anmadan bir günün bile geçmemesi gerektiğini ve İsrail destekçilerine boykot çağrısında bulunan Göğebakan, şunları kaydetti:

        "Soykırım mağdurlarına maddi yardımda bulunmalıyız. Bizler diyet listelerinde oflayıp poflarken onların bir kuru ekmeğe muhtaç olduğunu, biz dekorasyon eşyalarımızı seçmekte zorlanırken, onların bir deliksiz naylon bulmak için uğraştığını, dün sevgililer gününde bizler kırmızı gülleri satın alırken oradaki çocukların özledikleri kırmızı elmaları konuştuklarını fark ederek kendimize gelmeliyiz. Şimdilik az sayıda geçen yardım tırlarına bir kutu da biz eklemeliyiz. İnşallah yardımların özgürce girişini de yakın zamanda görürüz. İsrail’i ve destekçilerini boykot etmeliyiz. Market alışverişlerimize ek olarak ilaçlarımıza da dikkat ederek şifanın üzerinde bebeklerin kanı olan bir ilaçla bize ulaşmasının mümkün olmadığını bilmeliyiz."

        Göğebakan, on binlerce Filistinlinin İsrail tarafından yaşam hakkının elinden alındığını belirterek, "340 sağlık çalışanı öldü dersem haksızlık etmiş olurum. Dünyanın en ahlaksız ordusu, dünyanın en zor mesleği olan 'Gazzede sağlık çalışanı olmak' görevini yapan kahramanları katletti demeliyim. 2 milyon insan evinden ayrıldı diyerek sanki tatile gitmişler gibi konuşmayacağım. Emeklerini, anılarını, rutinlerini, heveslerini, yeni aldıklarını, kullanmaya kıyamadıklarını, annelerinden kalanları, evlatlarına sakladıklarını, her şeyi ama her şeyi geride bırakarak naylondan ve kırık mobilya parçalarından yapılan çadırlara girdiler. İsrail, Erzurum’un 3 katı kadar insanı evsiz bıraktı.” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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