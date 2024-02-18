Erzurumspor FK - Adanaspor. 1-0 STAT:Kazım Karabekir HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Selahattin Altay, Haydar Avcı ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Süleyman (Dk. 83 Yakup), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Sefa, Batuhan (Dk. 54 Estrella), Özgür (Dk. 64 Roushevel), Furkan (Dk. 83 Alican), Eren Tozlu ADANASPOR: Ahmet Said - Feyzi, Fatih Kurucuk, Kubilay, Lukaku (Dk. 70 Oberlin), Diakite (Dk. 70 Ferhat), Mehmet Taş (Dk. 82 Devran), Harun (Dk. 46 Evren), Rashad Muhammed, Ciss (Dk. 46 Dabo), Junior Fernandes GOL: Dk.42 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK) SARI KARTLAR: Eren Tozlu, Celal Hanalp (Erzurumspor FK), Fernandes, Evren (Adanaspor) Erzurumspor, 1'inci Lig'in 23'ncü haftasında konuk ettiği Adanspor'u kaptanı Mustafa Yumlu'nun 42'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. 3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında Süleyman'ın penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşu direkten döndü. Furkan, önüne düşen topa vurmakta gecikince, savunma pozisyonu uzaklaştırdı. 14'üncü dakikada Fernandes'in uzun topuna hareketlenen Rashad Muhammed, Celal Hanalp'ten sıyrıldı ve kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Rashad'un vuruşunda Göktuğ topu kornere çeldi. 27'nci dakikada sol kanattan Furkan'ın ortasını Batuhan kafayla altıpasa indirdi. Bomboş pozisyondaki Süleyman'ın vuruşunda top az farkla auta gitti. 42'nci dakikada Celal Hanalp'ın arka direğe yaptığı ortada topu kafayla uzak direğe gönderen Mustafa Yumlu takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 46'ncı dakikada Celal Hanalp sol çizgi üzerinden aldığı topla içeriye doğru girdi ve müsait durumdaki Eren Tozlu'yu gördü. Eren Tozlu'nun vuruşunda top az farkla auta çıktı. 65'inci dakikada Estrella'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren Tozlu, Ahmet'i geçti ama yerde kaldı. Savunma topu kornere gönderdi. 79'uncu dakikada Furkan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Eren Tozlu'nun yerden sert şutunu kaleci Ahmet kornere çeldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Erzurumspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 18.02.2024 - 15:50 facebook

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