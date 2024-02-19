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        Cezaevinden firar etti, boşanmak isteyen eşini vurdu

        ERZURUM'da cezaevinden firar eden, 30 suç kaydı bulunan Şafak Saydam (39), kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi 15 yıllık eşi Elif Saydam'ı (32) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası kaçan şüpheli, takipteki polisler tarafından bindiği takside yakalandı. Erzurum'da hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 10 gün önce firar eden Şafak Saydam, öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesinin Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti. Eve giren Saydam ile eşi arasında tartışma çıktı. Saydam, tabancayla kalabalığın içerisinde eşi Elif Saydam'a iki el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar eline ve başına isabet eden Elif Saydam ağır yaralandı. Yaralı kadın yakınları tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın yönettiği operasyonda, ekipler Saydam'ın saklandığı değerlendirilen adreslerde arama yaptı, şehir giriş çıkışlarında trafik tek şeride düşürerek taksileri kontrol edildi. Şafak Saydam, içinde bulunduğu takside yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:19 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:22
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        Cezaevinden firar etti, boşanmak isteyen eşini vurdu
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        ERZURUM'da cezaevinden firar eden, 30 suç kaydı bulunan Şafak Saydam (39), kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi 15 yıllık eşi Elif Saydam'ı (32) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası kaçan şüpheli, takipteki polisler tarafından bindiği takside yakalandı. Erzurum'da hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 10 gün önce firar eden Şafak Saydam, öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesinin Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti. Eve giren Saydam ile eşi arasında tartışma çıktı. Saydam, tabancayla kalabalığın içerisinde eşi Elif Saydam'a iki el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar eline ve başına isabet eden Elif Saydam ağır yaralandı. Yaralı kadın yakınları tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar’ın yönettiği operasyonda, ekipler Saydam’ın saklandığı değerlendirilen adreslerde arama yaptı, şehir giriş çıkışlarında trafik tek şeride düşürerek taksileri kontrol edildi. Şafak Saydam, içinde bulunduğu takside yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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