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Atatürk Üniversitesi 15 bin fidanı toprakla buluşturdu

İHA

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" etkinliği kapsamında Atatürk Üniversiteli öğrenciler fidanlarını toprakla buluşturdu.

Atatürk Üniversitesi 15 bin fidanı toprakla buluşturdu

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” etkinliği kapsamında Atatürk Üniversiteli öğrenciler fidanlarını toprakla buluşturdu.
Oldukça renkli görüntülere sahne olan ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın öncülüğünde, batı kampüsünde gerçekleşen etkinliğe Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcısı Rıfat Öztürk, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturuldu. Atatürk Üniversitesi de yeni kayıt yaptıran öğrencilerine yönelik 15 bin fidan dikimini gerçekleştirdi.
“Fidanla toprağı birleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”
Yediden yetmişe herkesin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe ilkokul öğrencilerinin de katılım sağlamasının kendisini oldukça mutlu ettiğini ifade ederek açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Çomaklı, “Memleketimiz, yarınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için büyük bir önem arz eden bu etkinlikte bir araya gelerek fidanlarımızı toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.
11. ayın 11’inde saat 11’de 11 milyon fidan dikmek için ülkece bir araya gelindiğini belirten Rektör Çomaklı, Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen bu güzel kampanyanın bütün yurtta büyük bir ilgiyle sahiplenildiğini vurguladı.
"Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz”
Yeryüzünün emanetçileri olarak insanlara düşen görevlerden birisinin de doğaya, hayvanlara ve insanlara saygıyı tesis etmek ve yaygınlaştırmak olduğunu belirten Rektör Çomaklı sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Bu saygı ve bilinçle bu güzel fidan dikme etkinliğini, Atatürk Üniversitesine katılan yeni fidan gibi gençlerimizle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. "Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz” düsturuyla, yeşilsiz, ağaçsız kalmanın bizi nefessiz bırakacağının bilinciyle, bugün dikilen bir fidanın yarının büyük ormanının bir parçası olacağını bilmenin heyecanı ve bir milli görev şuuruyla, 11 milyonda bizim de bir katkımız olsun diyor, etkinliğimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Atatürk Üniversitesinin Fidan Dikimi etkinliğine katılan Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcısı Rıfat Öztürk ise, “Bugün Fidan Yarın Nefes” sloganıyla başlayan etkinliğe verdiği destekten dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve fidanları toprakla buluşturan öğrencilere teşekkür etti.
Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevre konusunda farkındalığını artırmak için tüm halkın katılımını sağlamak amacıyla 11 Kasım gününün “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak her yıl kutlanacağını vurgulayan Öztürk, Atatürk Üniversitesinin belirlediği noktada 15 bin, Erzurum’da 139 bin ve Türkiye’de ise 11 milyon fidanın toprakla buluşacağını söyledi.
Türkiye’nin yüzde 28’i, Erzurum’un ise %10’unun orman olduğunu hatırlatan Öztürk “Son 10 yılda Erzurum ilimizde 29 bin hektara 39 milyon fidan dikildi. 2019 yılında bugüne kadar 400 bin fidan dikildi. Türk halkının büyük ilgi gösterdiği “bugün fidan yarın nefes” organizasyonu kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor” dedi.

ERZURUM

11 Kasım 2019 Pazartesi

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