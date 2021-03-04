Öğrencilere kariyer yolunda Ata Teknokent anlatıldı

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Araştırma Uygulama Merkezi (ATA KARMER) tarafından düzenlenen programlar kapsamında öğrencilere kariyer planlama süreçlerindeki rolleri anlatılıyor.

Çağın ve iş dünyasının değişen koşulları doğrultusunda, kariyer hedeflerini belirlemeleri, donanımlı bir altyapıya kavuşmaları ve bu bağlamda bilgi, beceri ve tecrübe edinmeleri konularında öğrenci ve mezunlarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen ATA KARMER son olarak ATA Teknokent yöneticilerini çevrim içi ortamda misafir etti.

ATA KARMER’in öğrenci ve mezunların, kariyer yollarının belirlenmesi, gelişmeleri ve iş hayatına hazırlıklı bireyler konumuna gelebilmeleri için yoğun gayret gösterdiklerini belirten KARMER Müdürü Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy, kaliteli hizmet sunma ilkesiyle hareket ederek, farkındalığı yüksek ve ortaya koyacağı çalışmalarla model olabilecek bir birim olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

“Doğu Anadolu, İnovasyon ve Girişimciliğin Merkezi Haline Gelmeli”

Düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katılan Ata Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik ise; Teknokentlerin girişimcilik ve inovasyon konusun da önemli bir potansiyelinin olduğunu belirterek Teknokentlerin tanımı ve görevleri hakkında bilgi verdi. Çelik: “Teknokentleri Silikon Vadisi olarak düşünebilirsiniz özellikle de Amerika’da üniversitesanayi işbirliği sonucunda ortaya çıkan ürünler oldukça fazla” şeklinde konuştu.

Bilginin teknolojiye dönüşümünde ve sanayi ile üniversite iş birliğinde Teknokentlerin kilit rol oynadığını kaydeden Çelik, Teknokentlerin bölgenin kalkınmasında ve gelişmesinde etkili olduğunu söyledi. Doğu Anadolu Bölgesinin inovasyon ve girişimcilik merkezi haline gelmesi yönünde yoğun gayret gösterdiklerini belirten Çelik: “Bu kapsamda Doğu Anadolu Bölgesindeki şehirlere Ata Teknokente bağlı olan girişimcilik ve inovasyon merkezi kurmayı planlıyoruz. Aynı zamanda ATA Teknokent olarak öğrenci ve akademisyenler ile firmalara; ArGe, prototip geliştirme ve patent araştırmaları yapmalarına olanak tanıyor, üniversitenin tüm teknik, bilimsel ve akademik imkanlarından faydalanmalarını sağlıyor, ilgili alanlarda ücretsiz olarak eğitimler veriyoruz” dedi.

“100’ün Üzerinde Öğrencimiz Teknofest'e Hazırlanıyor”

Atatürk Üniversiteli öğrencilerin Teknofest'e hazırlandığını ve 27 alanda müracaatlarının yapıldığını belirten Çelik, projelerin ve başvuruların çeşitli şirketler ile fon oluşturma kurumları tarafından desteklendiğinin altını çizdi. Girişimcilik Evinde öğrencilere sertifikalı eğitimler verildiğini ve buraya taleplerinin çok fazla olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çelik ayrıca öğrencilere Teknokentte ki firmalarda staj yapma imkanı sunduklarını belirtti. Çelik; Yüksek Lisans Öğrencileri için laboratuvar kurulacağını ve yüksek lisans ve doktora tezi çalışmalarının burada yapılmasını sağlayacağını ifade etti. Programın kapanışında Çelik; Öğrencilere Teknokentin kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek öğrencilerin Teknokenti gezip görmelerini istedi.

Rektör Çomaklı: “Lisansüstü Öğrencilere de Eğitim Vermeyi Planlıyoruz”

Programa katılarak öğrencilerle bir arayan gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Teknokentlerin öğrencilere sağladığı olanaklar ve fırsatlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Yüksek lisans öğrencileri için laboratuvar kurulacağını ve lisansüstü ile doktora öğrencilerinin çalışmalarının burada yapılmasını sağlayacaklarını ifade eden Çomaklı: “Pandemi bittikten sonra Teknokent aracılığıyla lisansüstü öğrencilere de hizmet vermeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda akademisyenlerin uluslararası projelerde yer almalarına, şirket kurmalarına yardımcı oluyor, fikirlerini koruma altına alıyor ve proje pazarlarına girmelerini sağlıyoruz. Firmalar için ise ATA Teknokentte şirket kurmalarına imkân tanıyor ve akademisyenlerle iş birlikleri için gerekli zemini hazırlıyoruz” dedi.

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