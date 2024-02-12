Erzurum'da çığ altından yaralı kurtarılan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu ilçenin Başkurt Mahallesi'nde, 7 Şubat'ta karla mücadele çalışması yaparken düşen çığın altından yaralı kurtarılan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli operatör Muhammet Yusuf Bucuğa (40), Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 7 Şubat'ta kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yaparken çığ altında kalan ve yaralı kurtarılan kepçe operatörü, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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