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        Erzurum'da çığ altından yaralı kurtarılan kepçe operatörü hayatını kaybetti

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde 7 Şubat'ta kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yaparken çığ altında kalan ve yaralı kurtarılan kepçe operatörü, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:46
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        Erzurum'da çığ altından yaralı kurtarılan kepçe operatörü hayatını kaybetti
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde 7 Şubat'ta kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yaparken çığ altında kalan ve yaralı kurtarılan kepçe operatörü, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

        Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu ilçenin Başkurt Mahallesi'nde, 7 Şubat'ta karla mücadele çalışması yaparken düşen çığın altından yaralı kurtarılan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli operatör Muhammet Yusuf Bucuğa (40), Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Bucuğa, Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Hacı Selim Efendi Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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