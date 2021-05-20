Forum Erzurum Alışveriş Merkezi Outlete Geçiyor

Şehrin ve bölgenin ilk alışveriş merkezi olan Forum Erzurum AVM şehre ilkleri yaşatmaya devam ediyor.

2009 yılından bu yana ziyaretçilerine hizmet sunan alışveriş merkezi, 20 Mayıs 2021 itibari ile dinamik bir “outlet’’ dönüşümünün ilk adımlarını atıyor. Bu sayede müşterilerine konforlu, kaliteli ve güvenilir hizmeti mevcut ve yeni marka karması ile devam ettirmeyi hedeflerken, aynı zamanda daha uygun ve avantajlı alışverişin yeni adresi olmayı planlıyor.

Forum Erzurum yetkilileri mevcut ve potansiyel perakendeciler başta olmak üzere ziyaretçilerinden aldığı geri bildirimlere ek olarak Erzurum ve çevre illerde gerçekleştirdikleri müşteri araştırmaları sonucunda outlet dönüşümüne karar verdiklerini açıkladı.

Şehrin gözde buluşma noktası Forum Erzurum, bölgeye ilk defa gelecek marka ve özel projeler için hazırlıkların sürdüğünü belirtirken; toplamda 2720 metrekareye yatırım yaparak LCW, Flo ve Mavi markalarının Erzurum’daki en büyük mağazalarını outlet olarak sunmak için geri sayıma hazırlanıyor.

Yeni Forum Erzurum Outlet Avm şehrin ve bulunduğu ilçenin simgesi olan Palandöken Dağı temalı logosuna, kuruluşundan bu yana eksilmeyen dinamizmini ve enerjisini de yansıtmak için kısa süre önce outlet logosunu da ekledi.

Outlete geçişle eklenecek yeni markalar ve mevcut markalarda avantajlı fiyatlarla alışveriş imkanı sağlamayı ve on binlerce farklı ürün sunmayı vaat eden Yeni Forum Erzurum Outlet AVM’nin; kuruluşundan bu yana olduğu gibi yeni dönemde de özel projeler, eğlenceli alanlar, kampanyalar ve etkinliklerle kaliteli hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.