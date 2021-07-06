Eski otobüsleri karavana çeviriyor

Oltulu mobilya ustası Osman Kaya eski otobüsleri lambiri döşeme ile karavana çeviriyor. Eski model otobüsün içerisindeki koltukları söküp sonra içerisini lambiri ile döşeme yaparak 80 bin liraya karavan sahibi yapıyor.

Pandemi döneminde karavana ihtiyaç duyan Oltulu Sertaç Yıldız, “Karavan almayı düşündüm piyasayı araştırdığımda karavan fiyatları çok pahalı geldi. Eski model bir otobüsüm vardı bunu karavana çevirmeye karar verdim. Mobilya ustası Osman ustaya getirdim otobüsümü karavan yapacağımı söyledim. O da sağ olsun yaparım dedi, daha sonra aracımızın trafik işlemlerini hallettik. Osman ustamız bayağı ilgilendi karavanımızı dört dörtlük bir şekilde yaptı. Eski aracımı hurdaya çıkarmaktansa karavan yaptık şimdi satmayı düşünmüyorum” dedi.

Mobilya ustası Osman Kaya ise “Arkadaşım eski model bir otobüs almış getirdi bana dedi ki bunu karavan yapabilir misin ben de iç kısmına baktım projesini inceledim olur dedim ve 15 günlük bir çalışma sonucu karavanımızı tamamlamak üzereyiz. Bu otobüsün fiyatı piyasada 35 bin lira hemen hemen 40 bin lira da içerisine masraf ettik yani yetmiş seksen bin lira civarında bu karavanı mal ettik. Ve ilk oldu çok da güzel oldu yaptıktan sonra çokta zevk verdi bundan sonrada eski araçları karavan yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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