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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dadaşkent’e Nüfus Şefliği açılıyor

İHA

Dadaşkent’e Nüfus Şefliği açılıyor

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın İçişleri Bakanlığı nezdindeki görüşmeleri sonunda meyvesini verdi. Ilıca’daki Aziziye İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne bağlı Nüfus Şefliği, çok yakında Dadaşkent’te hizmet vermeye başlayacak. Yapılan yeni düzenlemeyle Erzurum’un Aziziye ilçesindeki nüfus işlemleri bundan böyle hem Ilıca ve hem de Dadaşkent’te aynı anda yapılabilecek.
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Dadaşkent’te Nüfus Şefliği açıyoruz. Ilıca’daki İlçe Nüfus Müdürlüğümüze bağlı olarak ihdas edilen Nüfus Şefliğimiz, çok yakında Dadaşkent’teki belediye binamızda hizmete başlıyor. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
Onayını Bakan Soylu verdi
Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye’nin iki ayrı yerleşim biriminden müteşekkil bir ilçe olduğunun altını çizerek, “Bilindiği üzere Aziziye Kaymakamlığımız Ilıca Mahallemizde; dolayısıyla ilçe müdürlüklerimiz de Kaymakamlık binamızda faaliyet gösteriyor. Gerek Dadaşkent’teki nüfus yoğunluğunu göz önünde bulundurarak ve gerekse de vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek, Dadaşkent bölgemizde bir Nüfus Şefliği oluşturulması hususunu İçişleri Bakanlığımızın gündemine taşımıştık. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya da bu durumu bizzat ileterek böylece Nüfus Şefliği onayını da almış olduk. Bundan böyle nüfus hizmetleri Ilıca ile birlikte Dadaşkent’te de verilecek” diye konuştu.
Başkan Orhan’dan teşekkür
Dadaşkent’teki Nüfus Şefliği’nin oluşturulması sürecine Büyükşehir Belediyesi’nin de doğrudan katkı sunacağını anlatan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e, konuya gösterdiği yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkür ederken, vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda kendilerine ilettiğimiz talebi olumlu karşılayan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya da şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni dönemde Aziziye İlçe Nüfus Müdürlüğümüz Ilıca’da hizmet vermeye devam ederken, Nüfus Şefliği ise, Dadaşkent’te halkımızın hizmetinde olacak. Belediye binamızın alt katında tadilat çalışmaları sürüyor, yaklaşık bir ay içerisinde Nüfus Şefliğimiz hizmete başlayacak” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, geçtiğimiz yıl da Ilıca’daki belediye hizmet binalarından birisini Aziziye Tapu Müdürlüğü’ne ücretsiz tahsis etmiş ve vatandaşların tapu hizmetlerini çok daha konforlu bir biçimde almalarına imkân sağlamıştı.

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