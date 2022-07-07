Aziziye Belediyesi’nden vefa örneği Engelsiz Yaşam Merkezi’ne ‘Şehit Tuncay Yurdigül’ ismi verildi

Aziziye Belediyesi tarafından yaptırılan ve açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Engelsiz Yaşam Merkezi’ne, Şehit Piyade Er Tuncay Yurdigül’ün ismi verildi.

Aziziye Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı birleşiminde oy birliğiyle alınan kararın ardından konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Şehitlerimiz bizim şeref levhalarımızdır, onur, gurur, övünç ve kıvanç madalyalarımızdır. Yüce Allah, tüm şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin! Meclis üyelerimize bu çok özel kararı aldıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Karar Aziziye Meclisi’nde alındı

Aziziye Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı oturumu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan başkanlığında gerçekleşti. Çeşitli gündem maddelerinin ele alındığı Meclis toplantısında, ayrıca çok özel bir karara da imza atıldı. 1997 yılında eli kanlı terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Er Tuncay Yurdigül’ün ismi, Aziziye Belediyesi’nin Dadaşkent’te yaptırdığı Engelsiz Yaşam Merkezi’ne verildi. Başkan Muhammed Cevdet Orhan’ın teklifiyle gündeme alınan maddeyi oy birliğiyle kabul eden Aziziye Belediyesi Meclis üyeleri, sergiledikleri vefa örneğiyle Erzurumlu şehidin ailesine adeta bayram sevinci yaşattı.

Şehitlerimizi yüreklerimize nakşettik

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; Erzurum’un şehitler otağı olduğunun altını çizdi. Vatan ve bayrak uğruna can vermeyi canına minnet sayan tüm şehitlere rahmet ve minnet borçlu olduklarını söyleyen Başkan Orhan, “Onlar bizim görünmez ordularımız, onlar bizim şefaat kapılarımız ve onlar Alah’ın izniyle bizim cennet müjdecilerimizdir. Her bir şehidimizin ismini elbette yüreklerimize nakşediyoruz. Onları şeref levhalarımız, övünç ve kıvanç kaynaklarımız olarak görüyoruz. Dolayısıyla isimlerini de, hem gönüllerimizde, hem de eserlerimizde yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Karakolunu kahramanca savunmuştu

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı Engelsiz Yaşam Merkezi’ne isminin verilmesi kararlaştırılan Şehit Piyade Er Tuncay Yurdigül’ün, bundan 25 yıl önce Şırnak Taşkonak Karakolu’nda şehit düştüğünü hatırlatan Başkan Orhan, “Kahraman şehidimiz nöbet esnasında PKK’lı teröristlerle çatışmayla girmiş, 3 teröristi etkisiz hale getirmiş ve kahpe kurşunların hedefi olmuştu. Yüce Allah, tüm şehitlerimiz gibi, Tuncay Yurdigül kardeşimizin de makamını âli eylesin, mekânı cennet olsun” niyazında bulundu.

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