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        Haberler Magazin Eser Yenenler-Berfu Yenenler çifti sahnedeki beraberliklerini yine sahnede kutladı - Magazin haberleri

        Eser Yenenler-Berfu Yenenler çifti sahnedeki beraberliklerini yine sahnede kutladı

        Sahnede ilişkilerinin birbirine benzer ve zıt dinamiklerini anlatan Berfu Yenenler - Eser Yenenler'in özgün sahne şovu, 'Çift Terapisi', BKM Tiyatro'da sahnedeki birinci yılını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:04
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        Sahnedeki beraberliklerini yine sahnede kutladılar
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        BKM Organizasyonu ve Maximum Kart ana sponsorluğunda şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali, geçtiğimiz yıl yine bir ilki gerçekleştirmiş ve Berfu Yenenler - Eser Yenenler çiftini sahnede ağırlayarak, şehrin ritmine izlenmeye değer yeni bir sahne şovu katmıştı.

        İlişkilerinin birbirine benzer ve zıt dinamiklerini anlatan ve seyirciyi kahkahaya boğan Berfu Yenenler - Eser Yenenler’in özgün sahne şovu 'Çift Terapisi', BKM Tiyatro’da sahnedeki birinci yılını kutladı.

        6. İstanbul Komedi Festivali kapsamında sahne alan ikilinin eğlence dolu şovları, kıvrak bir kinayeyle ele aldıkları ilişkilerini sinir krizi boyutundan nasıl gülme krizine döndürdüklerini ortaya koyarken, yıldönümü kutlaması sebebiyle Eser Yenenler'in eşine takdim ettiği sürpriz kutlama çelengi ile kahkaha dolu unutulmaz anlara tanıklık etti.

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        GERÇEK TERAPİSTLER SAHNEDEYDİ

        Seyirciyle buluştukları her gösteride sahneye bir çift alan ve interaktif bir oyun oynayan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in sahne konukları Uzman Psikolog Psikoterapist çift Gökhan Çınar ve eşi Berrak Çınar’dı. Çınar çifti için de büyük sürpriz olan bu anlarda sahnede oynanan oyunda eğlenceli anlar yaşandı.

        ÜNLÜ AKINI

        Bir yıldır kapalı gişe oynayan 'Çift Terapisi’nin İKF kapsamında gerçekleşen şovunu seyretmeye gelenler arasında Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, İrem Helvacıoğlu, Açelya Topaloğlu, Bersa Sağlam Naipoğlu, Memo Davran, Gökhan&Berrak Çınar, Bige Daruga, Aslı Turanlı, Aslı Kızmaz & İlker Kızmaz gibi isimler de vardı.

        YENİ YILIN İLK GÖSTERİSİ 14 ŞUBAT’TA BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ’NDE

        Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup olmadığına seyirci ile birlikte karar verdiği gösteride, ikilinin ilk tanıştıkları andan günümüze kadar yaşadıkları birbirinden komik anılarını kendi üsluplarıyla paylaşmaları seyirciden yine tam not aldı.

        Erkekler kadınları delirmenin eşiğine nasıl getiriyor, kadın da geri kalmayıp karşı ataklarla erkekleri nasıl delirtiyor ve ilişkiler nasıl çıkmaza giriyor… Herkesin kendinden özel bir şeyler bulduğu bu özel gösterinin yeni yıldaki ilk performansı çok özel bir günde 14 Şubat çarşamba akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek. 14 Şubat, aynı zamanda Eser Yenenler’in doğum günü...

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