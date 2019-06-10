İstanbul Kilyos'taki bir mekanda gerçekleştirilen düğünde, Berfu Yıldız ile Eser Yenenler'in dansı olay oldu.
Ünlü çift, ilginç düğün danslarıyla dikkat çekti. İkilinin dansları sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte o anlar:
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