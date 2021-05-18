Eşi benzeri yok! M.S. 1. Yüzyıla ait İncil! Değeri servet! 0:00 / 0:00

İHA

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

CEYLAN DERİSİ ÜZERİNE EL YAZMASI

Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, ellerinde ceylan derisi üzerine el yazması İncil bulunduğunu söyleyen Konya nüfuslu 3 kişiyle pazarlığa girdi.

13 MİLYON DOLAR TALEP EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre yapılan görüşmelerde, M.S. 1. Yüzyıl Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu değerlendirilen ve Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimlerinin yer aldığı 26 sayfalık İncil karşılığında 13 milyon dolar talep edildi.

ESERİ GÖSTERİRKEN YAKALANDILAR

Aynı gün ellerindeki tarihi eseri göstermek üzere özel bir araçla buluşma yerine gelen Z.Z. (46),İ.B. (42) ve H.E. (41) suçüstü yakalandı.

Araçta yapılan aramada pazarlamaya çalışılan İncil ele geçirildi.

TARİHİ ESER KORUMAYA ALINDI

Tarihi eser niteliğindeki kitap, muhafaza altına alındı. Kırıkkale Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatı ile başlatılan soruşturma sürüyor.