Arda bu olayı neden yaptı?

Arda Turan’ın Berkay’a kafa atmasının ardından söylentiler, laflar sözler durmuyor.

Neler mi konuşuluyor?

- Arda Turan ile Berkay eşleriyle birlikte daha kısa süre önce Hakan Baş ve Bensu Soral ın düğününde aynı ortamdaydı. Göbekler atıldı, halaylar çekildi. Bu nasıl oldu anlamadık. Başka bir iş var bu işte.

- Arda o gece bir an Özlem'i yalnız gördü ve Caner Erkin'i aradı. Caner’e “Berkay ın eşi burada bak senin öcünü alacağım” dedi ve bu olay yaşandı.

- Arda bu olayı tamamen Caner Erkin yüzünden yaptı.

Diyorlar...

Hatta uzayıp gidiyor.

İyi de Caner Erkin’in eli armut mu topluyor. Kaç sene geçmiş üzerinden.

Hatta olayın cezasını kesmek ya da kesilecek bir ceza varsa o Arda Turan’a ya da başkasına mı kaldı.

O olay bambaşka bir olay değil miydi?

Ben yanlış mı hatırlıyorum.

O olayda bir ilişki yaşanıyordu yanlış hatırlamıyorsam...

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