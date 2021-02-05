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Beyaz eşya markası Beko, hazırladığı yeni kampanyası kapsamında markası farketmeksizin tüketicilerin evinden eski ürünlerini alarak, yeni ürünleri 1000 TL’ye varan indirimler ile sunduğunu bildirdi.

Tüketicilerden toplanan eski ürünlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın AEEE Yönetmeliği ve Sıfır Atık Projesi kapsamında Arçelik’in Eskişehir ve Bolu’da kurduğu Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) geri dönüşüm tesislerinde ve sözleşmeli lisanslı geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülerek doğaya tekrar kazandırıldığı kaydedildi.

28 Şubat tarihine kadar sürecek kampanyanın, beyaz eşya (ankastre ürünler dahil),televizyon, klima ve kombi ürünlerini kapsadığı belirtildi.