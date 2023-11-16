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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!

        Eski eşinin motoruna çarparak ölümüne neden olan sanığa "iyi hal indirimli" ceza!

        Eskişehir'de otomobili ile çarparak motosikletli eski eşi Beyhan Gökçe'nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan İdris Güneş'in cezası belli oldu. Mahkemedeki son ifadesinde "Öldürmek istesem üzerinden geçer ezerdim" diyen Güneş, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan "iyi hal indirimli" 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir hakim üye ise karar "muhalefet şerhi" koydu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 18:23 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:23
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        Eski eşin ölümünde sanığa "iyi hal indirimli" ceza!
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde oturan inşaat ustası İdris Güneş (42) ile Beyhan Gökçe (39), geçen 13 yıllık evliliklerinin ardından boşandı. Çift, boşandıktan sonra çocukları için aynı evde yaşamaya devam etti.

        İddiaya göre; Beyhan Gökçe, İdris Güneş'in cep telefonunda başka kadınlarla konuşmalarını görüp, evden gitmesini istedi. Evden çıkan İdris Gökçe, 15 Haziran'da saat 20.30 sıralarında tekrar eve gidip, barışmak için Beyhan Gökçe ile konuştu.

        MESAJLAR YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

        Bu sırada yine cep telefonuna başka kadınlardan mesajlar geldiğini gören Beyhan Gökçe ile İdris Güneş arasında tartışma çıktı. İdris Güneş, tartışmanın ardından otomobille ayrıldı. Yaklaşık 3 dakika sonra da Beyhan Gökçe kendisine ait motosikletle evden çıktı.

        OTOMOBİLİYLE TAKİP EDİP, ÇARPTI

        İdris Güneş, iddiaya göre; Beyhan Gökçe'yi otomobille takip edip, Ali Çetinkaya Caddesi'nde aracını bilerek üzerine sürerek çarptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gökçe, bir gün sonra hayatını kaybetti.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

        Gözaltına alınan İdris Güneş, "eski eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, İdris Güneş hakkındaki soruşturmayı tamamlayıp Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne açtığı davada İdris Güneş hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

        "ÖLDÜRMEK İSTESEM ÜZERİNDEN GEÇERDİM"

        Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu olan İdris Güneş ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede son kez ifade veren sanık Güneş, eşini öldürmediğini belirterek, "Ben eski eşimi öldürmedim, suçlamalara itiraz ediyorum. Öldürmek istesem üzerinden geçer ezerdim. 13 yıl boyunca eşimin istediği her şeyini yaptım, hiç kalbini kırmadım. Olay akşamı da sözlü olarak kavga edip evden çıktım. Nasıl olduğunu merak ettiğim içinde telefonla aradım. Kesinlikle zarar vermek istemedim" dedi.

        TRAFİK KAZASI KANAATİ

        Mahkeme heyeti, savunmaların ardından İdris Güneş'e olayın bir trafik kazası olduğuna kanaat getirerek, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. "İyi hal indirimi" uygulayan heyet cezayı 4 yıl 2 aya indirerek tutukluk halinin devamına, sanık İdris Güneş'in 6 aylığına ehliyetinin alınmasına karar verdi. Karar, 3 hakimden 2'sinin oyuyla verildi.

        ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

        Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinden bir hakim üye ise karar "muhalefet şerhi" koyarak, İdris Güneş'in "nitelikli kasten öldürme" suçundan ceza alması gerektiğini savundu.

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