Eski eşler Gwyneth Paltrow ile Chris Martin'in kızı Apple kendini dünya sosyetesine tanıttı

Vanderbilt Üniversitesi öğrencisi olan Apple, bugüne kadar çoğunlukla halkın gözünden uzak durdu ancak hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdi ve balo ile kendini tanıttı.

Her yıl düzenlenen toplantıya katılmak için genç kadınlar ve ailelerinden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Davetin yaratıcısı Ophélie Renouard'ın, misafirlerini görünüşlerine, zekalarına ve aile bağlantılarına göre davet ettiği öğrenildi.

Etkinlik, bir hayır kurumu bağış toplama etkinliği olarak lanse ediliyor. Bu yılki balodan toplanan bağışların çocuk sağlığıyla bağlantılı iki kuruluşa gönderileceği öğrenildi.