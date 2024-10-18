Şöhreti Victoria's Secret gösterileriyle yakalayan Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Irina Shayk, Tyra Banks gibi süper modellerle birlikte Gigi Hadid ile Bella Hadid kardeşler, Kate Moss ile kızı Lila ile yürüyenler arasında en dikkat çekicisi İtalyan - Fransız şarkıcı ve model Carla Bruni oldu.