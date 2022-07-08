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Haberler Dünya Son dakika: Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe mitingde öldürüldü! Dünyayı sarsan olay... - Haberler
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Eski Japonya Başbakanı Abe miting sırasında öldürüldü: Saldırgan ev yapımı silah kullanmış

Japonya'nın eski Başbakanı Abe, miting sırasında silahla vurularak öldürüldü. Silah sahibi olmanın son derece zor olduğu Japonya'da Abe'nin ev yapımı silahla öldürüldüğü ortaya çıktı

Son dakika: Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe mitingde öldürüldü! Dünyayı sarsan olay... - Haberler
Eski Japonya Başbakanı Abe ev yapımı silahla öldürüldü!
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HABERTURK.COM

Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe, Nara kentinde katıldığı seçim mitinginde silahla vurularak öldürüldü. 67 yaşındaki Abe olayın ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırının hemen ardından gözaltına alınan 42 yaşındaki şüphelinin saldırıyı ev yapımı silahla düzenlediği ortaya çıktı.

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, saldırının gerçekleştiği alanın görüntülerini yayınladı, o görüntülerde silahın yakından nasıl göründüğü de paylaşıldı.

Ev yapımı ve ilkel görünen silah, siyah bantla ahşap bir tahtaya tutturulmuş iki metal namluya sahip.

SİLAH SAHİBİ OLMAK ÇOK ZOR

Japonya'da silahlı saldırıların nadir, silah sahibi olmanın ise en zor olduğu ülkelerden biri. Silah sahibi olma konusunda Asya'nın en katı kurallarına sahip. Tabanca almak yasak, vatandaşlar sıkı bir kontrolle pompalı tüfek veya havalı tüfek satın alabiliyor.

Diğer yandan, Abe'nin yanında bir güvenlik polisi ekibi olduğu ancak saldırganın herhangi bir kontrol ya da engel olmaksızın Abe'nin birkaç metre yakınına ulaşabildiği ifade edildi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde, Japonya için böylesine önemli bir şahsiyetin vurulmasının ve son derece güvenli olduğu düşünülen bir ülke için bu durumun "şok edici" olduğu belirtildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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