Eski kaptanı Ersin Korkut'tan Hakkari Zapspor'a destek

Başkan Ayhan Tunç ise kendilerini idmanda ziyaret eden Ersin Korkut'un gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tunç; "Yıllar önce Hakkari Zapspor kaptanlığını yapmış olan Ersin kardeşimiz yıllar sonra yine bağlılığını göstermek için bizleri ziyarette bulundu. Kendisi her zaman bu kulübün fahri kaptanı olarak anılacaktır. Ayrıca 2 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Bitlis Güzeldere maçına çıkacak olan takımımıza ziyareti büyük bir motivasyon oldu. Zapspor kentin takımıdır. Herkesin katkısına ve desteğine ihtiyacı vardır" dedi.