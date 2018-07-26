Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’a ait Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı otel icradan satışa konuldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, 102 milyon lira bedel belirlenen otelin ilk icra ihalesi, eylül ayında yapılacak. İcradan satışa konu olan Ulusoy Ailesi’nin turizm sektörüne giriş yaptığı ilk otel konumundaydı. Bir süredir mali sıkıntıları ile gündemde olan Ulusoy Holding’in patronu Haluk Ulusoy’a ait asırlık Ulusoy Seyahat için ise geçen yıl iflas kararı verilmişti.

İLK İHALE 11 EYLÜL’DE

Haluk Ulusoy'a ait Fantasia De Luxe Otel, Kuşadası İcra Dairesi Müdürlüğü'nden satışa çıktı. Turizm Bakanlığı tarafından 5 yıldızlı olarak nitelendirilen otelin satış ihalesi, 11 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde otelin icradan satışı 8 Ekim’de yenilenecek.

BELİRLENEN DEĞER 102.7 MİLYON LİRA

Kuşadası Ilıca mevkiinde yer alan otel için belirlenen muhammen bedel 102 milyon 787 bin 478 TL. Kuşadası İcra Müdürlüğü Satış Bürosu-Kuşadası Adliyesi'nde yapılacak ihale, açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek. Satışa konu olan Fantasia De Luxe Otel Kuşadası üzerinde haciz ve ipotek şerhleri mevcut bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ