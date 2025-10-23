Habertürk
        Eskişehir'de şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Eskişehir'de araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, şarampole devrilen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 00:08 Güncelleme: 23.10.2025 - 00:08
        Araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
        Kızılinler Mahallesi Sarıcabayır mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen SUV tipi araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 13 yaşındaki Öykü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza yapan cipten yaralı olarak kurtarılan A.D. (13), A.S. (13) ve H.D. (37) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, E.K. (28) ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: AA

