Özhaseki: CHP'li belediyeler çalışmayıp çalışıyor gibi gösteriyor (2)

‘DEPREMKONUTLARINI SENEYE TESLİM EDİYORUZ’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Eskişehirli iş insanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakan Özhaseki’nin yanı sıra yemeğe, AK Parti Eskişehir milletvekili Ayşen Gürcan, Fatih Dönmez, Büyükşehir Belediye başkan adayı Nebi Hatipoğlu ve iş insanları katıldı. Özhaseki burada yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlattı. Bakan Özhaseki, deprem konutlarının yapımını sürdürdüklerini ve önümüz yılın ortasında tamamını teslim edeceklerini söyledi. Şu anda deprem bölgesinde binden fazla şantiye olduğunu belirten Özhaseki, “Bu depremlerden sonra şu anda bizim orada binden fazla şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde, kiminde 50 tane kiminde 100 tane deprem konutu yapıyoruz. Çelikten evler yapıyoruz. Şehirlerin merkezine başladık. Merkezlere açılan ana caddelere başladık. 200 binden fazla inşaat şu anda hızla devam ediyor. Allah nasip ederse, hak sahiplerinin büyük bir çoğunluğunun, neredeyse tamamının haklarını gelecek senenin ortalarına kadar tamamlar ve bitiririz bizler. Hummalı bir çalışma var. Tam inşaatlarda çalışan bizim ekibimizin sayısı 110 bin kişiden fazla. Maliye bakanımız da bize bu konuda asla engel olmuyor ve biz orada bütün hızımızla yapıyoruz bu işleri. 46 bin konutu dağıttık. Bu ayın sonuna kadar da 30 bin konutu daha dağıtacağız” diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünü Eskişehir’e ayıran ve partisinin Büyükşehir Belediye başkan adayı Nebi Hatipoğlu’na destek isteyen Bakan Özhaseki, kentteki kentsel dönüşüm konusunda elinden geleni yapacağını ve bizzat başında duracağını da sözlerine ekledi.