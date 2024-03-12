AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Sezer'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a borç eleştirisi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a belediyenin borçlarının arttığı gerekçesiyle eleştiride bulundu.

Sezer, yaptığı açıklamada, Odunpazarı Belediyesinin paralarının büyük bir savurganlıkla harcandığını belirtti.

Belediyenin 2013 yılında gelirlerin yüzde 84,76'sı kadar borç varken, Belediye Başkanı Kurt'un borçları artırdığını kaydeden Sezer, "2019'da borçlar, gelirlerin yüzde 156'sı olmuştur. Bu yüzden belediye 10 yılda 96 milyon 500 bin lira faiz ödemiştir. Maalesef alınan borçlar belediyenin müsrifliklerine gitmiştir. Mesela Kazım Kurt'un yeme içme, seyahat, misafir ağırlama giderleri 2022'de 4 milyon 10 lira iken 2023'te 8 milyon 281 liraya çıkmıştır. Yapmadıkları için tasarruf genelgesini gerekçe gösteren Sayın Kurt, kendisinin gezilerinde, verdiği davetlerde yaptığı harcamalarda tasarrufu gözetmemiştir." ifadesini kullandı.

Belediyenin 2023 yılında hane halklarına 21 milyon 358 bin liralık yardım yaptığına yönelik iddiaya değinen Sezer, şöyle devam etti:

"2022 yılında 5 milyon 800 bin lira olan yardımlar, 2023 yılında nasıl 3,6 kat büyümüştür? Bu kadar parayı alan aileler gerçekte var mıdır? Ne olmuştur da belediyenin ailelere yardım aşkı 1 yılda 3 kattan fazla artmıştır? Belediyenin işletmelerine harcamaları 2020'de 760 bin 928 lira iken 2023’te de 6 milyon 81 bin liraya çıkmıştır? Belediyenin elinde kaç tesis vardır ki bunlara yapılan gider 2020'den sonra 8 kat artıp 6 milyon 081 lira olmuştur? Yine Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünün hizmet alımları 2020-2023 döneminde 2 milyon lira civarındayken 2023'te 8 milyon 112 bin liraya çıkmasının gerekçesi nedir? Kimler hangi faturaları belediyeye kesmiştir de belediye bunları ödemiştir?"

Sezer, Odunpazarı Belediyesinin 2023 yılında kasasına giren paranın 130 milyon 600 bin lirasının Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü için harcandığının bilgisini vererek, "Kasaya giren paranın 42 milyon lirası gayrimenkul satışlarından gelmiştir. Yani satılan gayrimenkullerin paralarının da israf edildiği çok açıktır. Ayrıca önceki Başkan Sayın Burhan Sakallı döneminde TOKİ'den kalan 31 daire de ortalarda yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Belediyenin 2022 yılında 178 milyon lira faturasını ödediği Odunpazarı AŞ firması neyin nesidir?" sorusunu yönelten Sezer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu firma ne firmasıdır, bu firmadan ne gibi hizmetler alınmıştır? 1800 personeli olan belediye parkların havuz temizliğini Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir firmaya yaptırmaktadır. Belediyenin havuz temizliği için elemanı yok mudur? Son 5 yılda giderlerin yüzde 40'ı dışardan hizmet alımlarına gitmiştir. Belediyenin kendi gücü ve kadrosu yok mudur? Sayın Kurt belediye mi yönetmektedir, aracı kuruluş mu yönetmektedir? Üstelik personel maaşları ve hak edişlerde gecikmeler yaşandığı da bilinmektedir. Personelin maaşının gecikmesine sebep olan bu savurganlığı Kazım Kurt'un açıklaması gerekir."