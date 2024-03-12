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        Haberler Gündem Güncel Eski İYİ Partili vekil Ahmet Çelik'e bıçaklı saldırı! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!

        İstanbul Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:43
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        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
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        Tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı.

        AA'da yer alan habere göre 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.

        SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı. Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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