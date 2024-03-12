İstanbul'da kan donduran olay, Bağcılar'daki Yeni Mahalle'de, 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşandı. Ensar Avuç (60), 3 ay önce Songül Kurt (48) ile tanıştı.

BAŞINA ALDIĞI DARBELERLE ÖLDÜ DHA'da yer alan habere göre Kurt, kısa zaman sonra Ensar Avuç'un evinde yaşamaya başladı. İddiaya göre, bir süre önce Songül Kurt başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

CESEDİ POŞETLERE SARIP BİR ODADA SAKLADI Ensar Avuç, cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı. 10 gün sonra Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı.

POLİSE GİDİP İHBARDA BULUNDU Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu. Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı.