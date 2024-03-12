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        Vali Aksoy, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programına katıldı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:05 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:08
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        Vali Aksoy, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programına katıldı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

        Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda Vali Aksoy tarafından "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Öğrencilerin sunduğu programın ardından etkinlik sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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