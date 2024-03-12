Vali Aksoy, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programına katıldı

Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

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