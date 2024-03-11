Eskişehir Valisi Aksoy'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, büyük şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve Birinci Meclis tarafından 12 Mart 1921 gününde ulusal marş kabul edilen İstiklal Marşı'nın bağımsızlık destanını ölümsüzleştiren eşsiz bir eser olduğunu belirtti.

Kurtuluş sürecinde milli coşkunun yansıması olan İstiklal Marşı'nın, henüz savaşın başlangıcında milli marş kabul edilmesi, yeni Türk Devleti'nin kuruluşu yolunda atılan bir adım olması yönünden de anlamlı olduğunu kaydeden Aksoy, "Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nda, güçlü anlatım yeteneğiyle, milletimizin duygu ve düşüncelerini, vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini en güzel biçimde dile getirmiştir. Özlü dizeleriyle şanlı tarihimize ışık tutan, milli duyguları güçlendiren, milletimize umut ve güven aşılayan İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının en önemli simgelerindendir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, tarihin iyi bilinmesi, geçmişte verilen mücadelelerin anlam ve öneminin farkına varılması, milli değerlerin yaşatılması, Cumhuriyete ve kazanımlarına sahip çıkılması, Türkiye'nin güçlü ve huzurlu bir ülke olarak varlığını sürdürmesinin ve aydınlık yarınlara ulaşmasının temel şartı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 103. yıl dönümünde, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini ve değerli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyor, vatandaşlarımıza esenlikler diliyorum."