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        Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü; hız kadranı 190'da takılı kaldı

        ESKİŞEHİR'de, Yaşar Demiryürek'in (55) kullandığı otomobil yön tabelası direğine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 08:32 Güncelleme: 10.03.2024 - 08:35
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        Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü; hız kadranı 190'da takılı kaldı
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        ESKİŞEHİR'de, Yaşar Demiryürek'in (55) kullandığı otomobil yön tabelası direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Demiryürek'in hayatını kaybettiği kazada aracın hız göstergesinin 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara çevreyolu 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Yaşar Demiryürek'in kullandığı 26 B 4630 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta sıkışan Demiryürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Demiryürek’in cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazanın ardından polisin otomobilde yaptığı incelemede, aracın hız göstergesinin 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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